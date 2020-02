UTP y UP reanudan clases en la capital

La Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunciaron que reanudarán las clases esta tarde, luego de que fueran suspendidas en la mañana de este miércoles, 19 de septiembre, debido a la falta de agua potable en la ciudad de Panamá.Marcela Paredes de Vásquez, rectora de la UTP, informó a través de una nota las clases en el campus central Dr. Víctor Levi Sasso y en la sede de Tocumen se retomarán a partir de las 12:50 p.m. de este miércoles.De la misma manera lo informaron las autoridades de la UP mediante un comunicado de prensa en el que se indica que las clases de los turnos vespertino y nocturno se desarrollarán con normalidad en el campus Octavio Méndez Pereira y en el centro regional de San Miguelito.Las labores administrativas en ambos centros de estudios superiores no fueron suspendidas esta mañana. Solo se suspendieron las clases debido a los problemas registrados en la planta potabilizadora de Chilibre, que abastece de agua a la mayoría de los usuarios de Panamá y San Miguelito. Esta mañana, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que se trató de un daño eléctrico y que el suministro de agua se restablecería durante este día, paulatinamente.