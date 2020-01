Universidad de Panamá, preparada para recibir a los pares externos

“Nosotros estamos listos para recibir a los pares [externos] en todas las instalaciones del país”, así se expresó el vicerrector académico de la Universidad de Panamá (UP), Justo Medrano, al ser cuestionado respecto a la visita de los académicos internacionales el próximo martes, 21 de agosto.

Los pares externos serán los encargados de analizar el documento de autoevaluación entregado el pasado, 21 de marzo por esta casa de estudios superiores al Ministerio de Educación para su acreditación ante el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

En la visita programada, los académicos se encargarán de verificar si la autoevaluación llevada a cabo por la UP cumple efectivamente con los distintos indicadores que tienen que ver con la docencia, la investigación, la extensión o alcance y la gestión administrativa de la institución.

Según Medrano, la casa Octavio Méndez Pereira, “se ha venido preparando hace más de un año para este proceso de acreditación” en el que una comitiva de la UP ha trabajando en una medición de su estado actual en términos de eficiencia, eficacia, actualización de planes, programas de estudios y las ofertas académicas de la UP.

PROCESO

Se tiene contemplado que la visita se extienda por al menos tres semanas en donde los académicos harán un recorrido por las 18 facultades de la Universidad de Panamá, en las que se prevé se entrevisten con autoridades, profesores, estudiantes y administrativos de la UP.

Incluso los pares externos pretenden entrevistarse con los empleadores para tener una visión por parte de este grupo, respecto a los profesionales que egresan de la UP.

El informe de autoevaluación califica 185 indicadores que involucran los cuatro factores mencionados anteriormente -la docencia, la investigación, la extensión o alcance y la gestión administrativa de la institución- de los cuales deben cumplirse al menos 112 para lograr la acreditación.

Una vez terminado este proceso, el informe final será remitido a la Coneaupa, organismo responsable de la acreditación de las universidades y cuyas autoridades, a su vez, decidirán- en un periodo de tiempo no muy largo- si acreditan o no a la UP en consecuencia con los resultados obtenidos por los pares académicos externos.

Este proceso de acreditación, que está previsto para el próximo martes, se cumplirá con al menos dos meses de retraso, ya que debió desarrollarse en el periodo comprendido de entre el 6 al 26 de junio pasado.

Sin embargo, debido a los enfrentamientos entre estudiantes universitarios y agentes antidisturbios el pasado 25 de mayo y la golpiza que recibiera un camarógrafo de la institución, el campus universitario fue cerrado por un tiempo de 10 días, y las clases se reiniciaron el 6 de junio, por lo que se tuvo que posponer la visita de los pares externos hasta nuevo aviso, prevista para ese día.