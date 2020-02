Indígenas cierran entrada hacia Boquete

BOQUETE, Chiriquí.- Los indígenas del distrito de Boquete, se unieron desde las 6:45 p.m., a los cierres de sus compañeros en Viguí, Salado, San Felix, Horconcitos, Chiriquí Grande y Pacora, por lo que decidieron bloquear la entrada a esta región hasta que las bases les informen del siguiente paso a seguir.Víctor López, dirigente en Boquete, dijo que están molestos con el Gobierno, primero por lo ocurrido en la Asamblea con sus compañeros, en donde cuatro de ellos resultaron heridos, y porque no les gustó la nueva propuesta del Gobierno, la cual consideran que es no es acorde a las peticiones que ellos han estado haciendo."El gobierno está intransigente y no entiende que no queremos hidroeléctricas, además las áreas adyacentes pertenecen a la comarca y se deben respetar como hemos venido diciendo desde hace semanas", afirmó.López dijo que ellos quieren que el Gobierno acepte todas sus peticiones, al tiempo indicó que el cierre se mantendrá hasta que llegue la Cacica Silvia Carrera y diga el proceder de ahora en adelante.

Los indígenas piden la cancelación de los proyectos hidroeléctricos Chan I y Chan II, Tabasará y Barro Blanco.

Mientras que el Gobierno propuso suspender el proyecto de Barro Blanco por 15 días para hacer estudios de campo en el área donde se lleva a cabo la obra. Esa evaluación la efectuarían técnicos asignados por el Gobierno, los representantes de la comarca Ngäbe-Buglé, la empresa Genisa (que construye el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco) y técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá.