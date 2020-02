Organización indígena en Boquete espera respuesta de sus bases

BOQUETE, Chiriquí.– Los indígenas de Boquete, que se encuentran en vigilia en el parque José Médica, esperan la respuesta de sus bases para iniciar acciones en esa región turística de país.Víctor López, dirigente indígenas en Boquete, dijo que ellos no van a actuar sin que las bases digan lo que se tiene que hacer, luego de que se sentaran tanto dirigentes ngäbes buglés como el Gobierno en la mesa del diálogo. “Nosotros esperamos que el Gobierno acepte la propuesta porque nuestro deber es luchar por nuestro ambiente y por la seguridad del futuro de nuestros hijos”, afirma.Para los indígenas en Boquete, el Gobierno ha sido intransigente y solamente ha tenido la maña de seguir dilatando el diálogo, con el cual aún no se llega a nada concreto, dijo López.Agregó que ayer, jueves, se procedió al cierre, porque no les gusto lo actuado en la Asamblea Nacional, en donde algunos compañeros resultaron heridos con perdigones.En el parque José Médica continúa la recolecta para enviar dinero y comida a sus compañeros en San Félix y Horconcitos, quienes se mantienen en vigilia desde ayer a la medianoche cuando se procedió a la apertura de la carretera Interamericana.