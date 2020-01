44 compradores inscritos para subasta 'The Best of Panama'

BOQUETE, Chiriquí.- Alrededor de 44 compradores internacionales, están inscritos en la subasta 'The Best of Panama' que se realiza el próximo 11 de junio en Boquete, interesados en el mejor café de esta región.

La subasta es vía online, donde estarán por primera vez compradores de la República de Corea y Francia, al igual que nuevas compañías de Australia y Taiwán.

Los interesados en adquirir el mejor café se Panamá hasta el momento, son procedentes de Suecia, Taiwán, Reino Unido, República de Corea, Francia, Japón, China, Hong Kong, Australia y Estados Unidos, a quiénes, la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), les envío las muestras de cada uno de los lotes para que prueben este producto nacional.

Plinio Ruiz Hijo, Presidente de SCAP, explicó que se siente muy satisfecho con la aceptación que ha tenido el mercado internacional con el mejor café de Panamá, porque en el caso del mercado asiático, han mostrado mucho interés por el producto nacional y se les enviaron 15 cajas de muestras de café a Taiwán.

Se subastaran unas 14 mil 600 libras (6,636.4 kg) de café especial en 47 lotes, en donde los caficultores esperan tener los mejores precios del mercado internacional.

Los lotes participantes son los 24 que fueron los finalistas en la XVII Cata Internacional que corresponden a 16 lotes de Geishas lavados, 12 naturales y 19 tradicionales. Además, entraron a la subasta 23 lotes que en la cata internacional obtuvieron puntajes entre 84 a 87 puntos.

Cada lote contiene entre 150 a 1,000 libras de café y los interesados en participar en la subasta recibieron una muestra de cada uno de ellos, con el fin de conocer las propiedades organolépticas del producto que se va a subastar.

En el 2004, cuándo por primera vez se subastó la variedad Geisha, la mayor parte de compradores fueron de Estados Unidos y Japón donde ofertaron por cada libra de café como precio más bajo de un dólar con 26 centésimos y el precio más alto 21 dólares.

En el 2012, el precio por libra más bajo fue 7 dólares con 75 centésimos y el más alto fue de 93 dólares con 25 centésimos al compararlos se observa que en una diferencia de ocho años, el incremento en el precio más bajo fue de 615% y en el precio más alto es de 444%.