Desechan costosos planos para restaurar la Catedral

PATRIMONIO HISTÓRICO

Los planos que pagó el pasado gobierno al arquitecto colombiano Pedro Rafael Tono no serán utilizados para restaurar la Catedral Metropolitana de Panamá, ubicada en el corregimiento de San Felipe.La anterior administración del Instituto Nacional de Cultura (Inac) contrató a Tono, de forma directa, para que elaborara los estudios y los planos de la rehabilitación de esa antigua estructura, por casi $1 millón. Sin embargo, las actuales autoridades descartaron su uso por las irregularidades que rodearon la contratación.Por ejemplo, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, un ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas, determinó que el profesional extranjero firmó los planos sin contar con “idoneidad”. Por ese trabajo, Tono cobró $840 mil, divididos en dos contratos directos. En el primero, en 2010, se le entregó $280 mil y un año después recibió $560 mil. Incluso, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura presentó una denuncia contra Tono por este caso en el Ministerio Público. De hecho, el artículo 18 de la Ley No. 15 del 26 de enero de 1959, indica que “ninguna persona, compañía o empresa podrá anunciarse u ofrecer sus servicios bajo cualquiera de las denominaciones profesionales establecidas en esta ley y sus reglamentos, si no posee certificado de idoneidad o no hay en la empresa o compañía un profesional idóneo en funciones, regulares con la misma”.

Organizaciones y expertos en el tema lamentan que se haya pagado mucho dinero por unos planos que no tendrán utilidad.







Según Gerónimo Espitia, miembro de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, las autoridades deben tratar de recuperar este trabajo por el que se pagó una buena suma de dinero. “De no poder usar estos planos, se debe pedir cuentas a las anteriores autoridades del Inac”, advirtió. Para Espitia, los diseños de Tono, como elemento técnico para la obra que acaba de anunciar el Gobierno, tienen validez, por lo que se debe buscar a un profesional idóneo que los avale. “Hacer nuevos planos sería una irresponsabilidad, porque se desaprovecharían recursos del Estado. Pero si esos diseños no cuentan con las especificaciones técnicas, habría que comenzar una investigación”, acotó.Por su parte, Patrizia Pinzón, directora de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, calificó como “lamentable” que se pagaran planos a una persona no idónea. “Aquí hay procesos que no se siguieron y ahora eso nos está costando a todos una suma millonaria”, destacó.Indicó que el proyecto para rescatar la Catedral es “muy bueno”, debido a que forma parte del Conjunto Monumental Panamá Viejo–Casco Antiguo declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).No obstante, resaltó que se debe hacer una gran inversión en la edificación de viviendas de interés social en el Casco Antiguo, para las pocas familias pobres que quedan en el área.



COMITÉ HABLA

Ricardo Gago, presidente del Comité Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, afirmó que la mayor parte del trabajo de Tono no se usará por las denuncias contra el arquitecto y que podrían generar problemas legales futuros.

Además, los diseños originales por los que pagó el Inac tampoco aparecen.

“Para evitarnos un dolor de cabeza, la empresa que se gane la licitación deberá generar un nuevo plano”, subrayó Gago, quien explicó que para elaborar el pliego de condiciones que subieron al portal PanamáCompra contaron con el apoyo de expertos nacionales y foráneos en el tema patrimonial.

Sentenció que los últimos cinco gobiernos han realizado estudios para rehabilitar la Catedral, por lo que tomarán un poco de cada investigación para las obras, las cuales se espera comiencen a mediados de 2015 y duren 22 meses, a partir de la entrega de la orden de proceder.

En tanto, Wilhelm Franqueza, director de Patrimonio Histórico, manifestó que no se tomará en cuenta la propuesta de Tono, pero algunos estudios preliminares podrían ayudar al proyecto.

Coincidió con Gago en que se evaluaron partes de los estudios que elaboraron las administraciones pasadas para los trabajos de restauración de la iglesia.

También mencionó que con esa obra se pone en valor uno de los inmuebles más preciados del Casco Antiguo, el cual había sido descuidado durante las últimas décadas.

EXDIRECTORA CALLA

Se intentó obtener una versión sobre el tema de la exdirectora del Inac María Eugenia Herrera, pero al cierre de esta edición no respondió, pese a que solicitó que se le llamara más tarde.

No obstante, en entrevistas anteriores ha afirmado que dejó a los nuevos directivos de la entidad el pliego de condiciones y los estudios de la Catedral Metropolitana.

Además, puntualizó que la Iglesia católica, junto con el Inac, fueron las entidades que, durante su administración, apoyaron las obras del arquitecto colombiano.