Comisión de Vivienda del Consejo Municipal aprueba acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial de distrito de Panamá; Red Ciudadana denuncia falta de consulta pública

Como un “acto vergonzoso” calificó la Red Ciudadana Urbana de Panamá la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Panamá por parte de la comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá.

La discusión de este plan fue convocada para este jueves 25 de marzo, a las 8:00 a.m., y se esperaba la intervención de todos los actores involucrados: ediles, representantes de la junta de planificación del Municipio de Panamá y representantes de la sociedad civil.

No obstante, Carlos Solís, vocero del grupo Somos San Francisco, el cual forma parte de la Red Ciudadana, señaló que el plan de ordenamiento fue aprobado a “tambor batiente” por la comisión, sin escuchar a ediles como Ricardo Domínguez de Bella Vista o Guillermo Bermúdez de Don Bosco.

“Tampoco se respetó a los representantes de la ciudadanía que estábamos allí al no permitirnos hablar”, puntualizó Solís, quien argumentó que este plan fue discutido durante 18 meses con todo el distrito de Panamá y ahora, en pocos minutos, es aprobado con modificaciones que no pasaron por consulta pública.

En tanto, el representante de Bella Vista dijo que este jueves les entregaron un nuevo acuerdo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial del distrito de Panamá para ser discutido hoy mismo en la comisión de vivienda. “Es inaudito que un acuerdo tan importante como el que ordenará nuestra ciudad se quiera aprobar sin consultarlo”, acotó.

En palabras de Domínguez, resulta imposible e irresponsable votar a favor de un documento que en principio ni siquiera han tenido tiempo de leer; que no quieren llevarlo a las comunidades ni a consideración de los técnicos que saben del tema.

“En mi intervención en la comisión pedí que esta reunión fuera abierta y que se le diera acceso a la sala a los arquitectos que vinieron a participar, pero no fueron escuchados y de manera apresurada se sometió a votación este acuerdo inconsulto”, manifestó.

Hoy nos entregaron un nuevo acuerdo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial para ser discutido HOY mismo en comisión de vivienda. Es inaudito que un acuerdo tan importante como el que ordenará nuestra ciudad se quiera aprobar sin consultarlo (abro hilo) — Ricky Domínguez (@rickydominguez2) March 25, 2021

No obstante, el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, indicó que el plan aprobado hoy no deroga el Plan de Ordenamiento de San Francisco y que se respeta la altura y densidad para que los promotores no puedan construir lo que quieran, sino lo que la ley establece.

A los residentes les digo que este POT mantiene todo lo consensuado del POT de San Francisco e incluye un límite de densidad que el POT no tenía. Se limita la altura y se mantiene los barrios vecinales como A del Golf. Villa Lilla Loma Alegre Viña del Mar. No crean n extremistas pic.twitter.com/8hFiyilxdt — Carlos Pérez Herrera (@C_PerezHerrera) March 25, 2021

Ahora se espera que el documento aprobado por la comisión de vivienda llegue al pleno del Consejo Municipal la próxima semana, para su aprobación o no por parte de los 25 representantes del distrito de Panamá.

Este plan de ordenamiento es la herramienta que utilizará el Municipio de Panamá por los próximos 10 años para la planificación dentro de su territorio.

Sin embargo, la Red Ciudadana denunció que con las modificaciones al plan de ordenamiento le quitaron herramientas de participación ciudadana, instrumentos de gestión de riesgo y abrieron, a discrecionalidad, varios procesos, indicando que el promotor podrá llevar sus planes como considere.