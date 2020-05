La Prensa trae a partir de este miércoles 6 de mayo treinta días seguidos de terapia junto a la especialista nicaragüense Nadia Vado.

Esta terapia llega en un momento en que vivimos una cuarentena, en la que también hay que velar por la salud mental y emocional.

• ¿Quién es Nadia Vado?

Es nicaragüense, coach de vida certificada por la Escuela de Coaching Transpersonal en España. Es consultora en Mindfulness e Instructora de Yoga y Meditación. Imparte talleres y conferencias en temas de crecimiento humano y espiritual. También es especialista en desarrollo de habilidades blandas para equipos corporativos. Ha capacitado a centenares de personas en empresas y organizaciones a nivel internacional, y ha sido pionera en su país recorriendo el territorio nacional a través de una gira deconferencias llamada “De la escasez a la abundancia”.

Presenta el segmento televisivo Bienestar corporativo, en el programa Impacto Financiero. Escribe en diferentes columnas y fue nombrada mujer líder y profesional influyente en Nicaragua por instituciones como la Embajada de Estados Unidos y la revista Hola. Inspirada en la historia visual de sus hijos (quiénes nacieron con cataratas), en el 2013 fundó Niños 20/20, organización que ayuda a niños de escasos recursos con dificultad visual.

• ¿En qué consiste el proyecto de 30 días de herramientas de relajación mental?

Más que un proyecto, es un regalo preparado con mucho amor para quien lo necesite en estos momentos difíciles. Se trata de una dinámica de un mes para unirnos y compartirles 30 herramientas diferentes - una por día - que les ayudarán a disminuir el estrés mental y agobio emocional.

Al finalizar la dinámica habrán aprendido 30 técnicas sencillas muy efectivas para fomentar el auto cuido, aumentar su paz interior y bienestar integral. Las herramientas son aptas para todas las edades y se pueden hacer de manera individual o en familia. Son de corta duración y se realizan dentro del hogar.

• ¿Qué pueden esperar las personas al final de estos 30 días siguiendo este proyecto?

Para quienes se tomen en serio este plan, tendrán al final del mes un abanico de opciones para auto regularse, gestionar el estrés, manejar sus emociones y conectarse mejor con su esencia.

Pueden esperar una vida espiritual más plena y rica ya que podrán crear sus propias rutinas de introspección, relajación y reflexión utilizando varias herramientas al mismo tiempo. Todo lo que aprendan puede ser complementario a sus prácticas de fe y oración (si aplica).

También tendrán la oportunidad de compartir con otros las técnicas que más han disfrutado o les ha funcionado. Los padres de familia podrían apoyar a sus hijos con estos ejercicios.

• ¿Qué le motiva a apoyar de esta manera a la población salvadoreña en estos momentos?

Estuve meses atrás trabajando con FESA, impartiendo talleres y conferencias motivacionales y esto me acercó a El Salvador, me enamoré de su gente. Mi vocación siempre ha sido servir. Desde que era adolescente me ha gustado acompañar a las personas desde lo espiritual y este es un momento muy importante para hacerlo.

Me motiva compartir lo que he aprendido y vengo practicando en mi vida durante muchos años. Creo en lo que hago y sé que tiene efectos muy positivos en la vida de las personas.

Estamos en un momento de dar y darse a quien lo necesite. El mundo está cambiando y muchas personas están despertando espiritualmente. Debemos ser facilitadores de este importante proceso para la humanidad.

• ¿Cómo afecta la situación del coronavirus a la salud mental y al sistema inmunológico de las personas?

Las crisis generalmente desencadenan miedo, incertidumbre, ansiedad, frustración. Situaciones de esta naturaleza amenazan la necesidad básica de seguridad y sobrevivencia del ser humano. El miedo a lo desconocido, al que irá ocurrir, se vuelve desestabilizador y por tanto afecta los estados mentales, emociones y físicos.

Las personas en estados de ansiedad son propensas a que sus patrones de sueño y alimentación se desregulen. La mente se torna agitada y ansiosa de tanta información y empieza a generar emociones desestabilizadoras que hacen que los procesos químicos naturales del cuerpo físico se alteren. Cuando esto ocurre, el sistema inmunológico se desequilibra haciendo que las defensas bajen y seamos más vulnerables a enfermarnos.

La clave aquí será mantener la mente regulada y no saturada de información. Es en nuestra mente donde inicia todo el proceso desestabilizador. Para esto justamente servirá las herramientas de relajación mental que estaré ofreciendo durante este mes.

• ¿Por qué es importante mantener la calma y estar relajados en situaciones difíciles como la que estamos enfrentando actualmente?

Sobrellevar las situaciones difíciles con calma nos ayuda a evitar el desgaste físico y mantenernos saludables mientras dura la crisis.

La serenidad en la complejidad también nos permite observar las dificultades con mayor objetividad y optimismo y a la vez tomar mejores decisiones y acciones.

Quien se mantiene estable también es apto para servir y asistir a otros. En el caso de los padres, el rol que juegan en este momento es importante. Tienen la oportunidad de entrenar a sus hijos – a través del ejemplo - para futuras crisis que sobrevengan en sus vidas.

Finalmente, un espíritu fuerte no se identifica con el problema, comprende que esto es algo externo y ajeno a su ser, y por tanto tiene la fe y la certeza que pasará.

• ¿Qué mensaje puede darles a los salvadoreños sobre lo que estamos viviendo?

Mi mensaje es que procuremos aceptar lo que es más fuerte que nosotros. Requerimos soltar y abandonar lo que no está en nuestras manos. Necesitamos estar conscientes de que, aunque no podremos cambiar la situación, si podemos cambiar nuestra actitud ante a esta.

Este es un momento difícil que requiere que estemos unidos, organizados y con un alto compromiso con la vida. Debemos de comprometernos con nuestro bienestar integral cuidándonos.

También se nos presenta una oportunidad para crecer en medio del dolor. Es importante recordar que crecemos más en la dificultad que en la alegría, y que toda crisis tiene sus oportunidades. Todo aquel que este abierto a los cambios que están ocurriendo podrá crecer en este momento de transformación para la humanidad.