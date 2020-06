Levantan cerco sanitario en la comunidad de Koskuna; en San Miguelito buscan casos de coronavirus

TRAS CASI DOS MESES

Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud levantaron este jueves 11 de junio el cerco sanitario que impusieron, el pasado 17 de abril, en la comunidad de Koskuna, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján en Panamá Oeste, por el brote de casos de coronavirus.

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, explicó que levantaron la medida porque se controlaron los casos de contagio en la comunidad, cuyo problema sanitario de Covid-19 comenzó con un conglomerado de 65 positivos y llegó hasta 120 infectados.

En este momento solo tienen 10 casos activos, todos recluidos en hoteles, por lo que no hay ningún enfermo con el coronavirus SARS- CoV-2 dentro de la comunidad, recalcó el funcionario.

No obstante, la libre circulación de los miembros de esta comunidad no significa que van a dejar de mantener el control y la vigilancia para que no se presenten rebrotes, indicó el funcionario. Agregó que el trabajo seguirá “puerta a puerta con colaboración de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta”.

La búsqueda de positivos de Covid-19 dentro de las comunidades es una de las iniciativas que adelanta el Minsa a través de su red primaria de atención para contener la propagación de la enfermedad que en las últimas semanas mantienen un comportamiento en aumento con casos nuevos entre 500 y 700 diarios.

SAN MIGUELITO

En tanto, la Región de Salud del distrito de San Miguelito llevó a cabo un recorrido por diversas comunidades en busca de personas con Covid-19. Este distrito tiene más de 2 mil casos.

Visitaron el área de Samaria. Allí los funcionarios del Minsa visitaron casa por casa para hacer un diagnóstico a los residentes. Algunos tenían fiebre, por lo que darán seguimiento para conocer si tiene o no coronavirus.

Yaritzel Ríos, directora de salud de San Miguelito, dijo que en Samaria tienen 168 casos activos de Covid-19.

Yaritzel Ríos Directora Regional de Salud de San Miguelito, explica que tratan de localizar las personas afectadas por #COVID19 debido a que hay áreas con muchos casos activos. https://t.co/v3L7VK0gUm pic.twitter.com/dHkCy4gyIa — La Prensa Panamá (@prensacom) June 11, 2020

(Con información de Agustín Herrera)