Panameños y extranjeros disfrutan del Carnaval en la cinta costera

'ALEGRÍA Y DIVERSIÓN 2020'

Miles de personas se trasladaron este sábado 22 de febrero de 2020 a la cinta costera, escenario de los carnavales capitalinos “Alegría y Tradición”.

Tanto nacionales como extranjeros pasaban los controles en la entrada de la ruta del carnaval capitalino, que era resguardada por personal de la fuerza pública.

Aunque los culecos estaban programados a iniciar a las 10:00 a.m., no fue hasta las 11:30 a.m. que arrancaron formalmente.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que los asistentes disfrutaran de los populares culecos. Eran cuatro cisternas destinados para los culecos y uno con agua potable para los quioscos. Todos pasaron el proceso de verificación que exige el Ministerio de Salud.

Según la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), está programado que los culecos acaben a las 3:00 p.m.

Los culecos en la cinta costera se extenderán hasta las 3:00 p.m. Hay cuatro carros cisternas en el área. LP Isaac Ortega pic.twitter.com/blHtQw4eIk — La Prensa Panamá (@prensacom) February 22, 2020

En tanto, el administrador de ATP, Iván Eskildsen, reiteró que se han contratado 75 artistas nacionales para animar las fiestas del Momo en la capital.

Eskildsen dijo que, para ello, se tomó la propuesta musical más completa. “No se puede contratar a todo el mundo”, reaccionó el funcionario, luego de las críticas que ha recibido de varios músicos por su ausencia en estas fiestas.

Eskildsen dijo también que se trata del Carnaval “más económico en los últimos cinco años”. “Se ha podido hacer más con menos”, agregó.

Este año, mediante decreto ejecutivo, se destinó $2.3 millones para el Carnaval, de los cuales $1.5 millón era para la capital y $750 mil para el interior del país.

El desarrollo de este primer día de carnaval en la cinta costera se llevó a cabo también bajo una férrea vigilancia para verificar el buen estado de los alimentos en los 70 puestos de venta de comida y bebidas en la ruta del carnaval en la cinta costera.

En la jornada ya se ha logrado el decomiso de varios productos por no respetar la cadena de frío.

(Con información de Gabriel Rodríguez e Isaac Ortega).