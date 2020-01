Martinelli revela que se licitarán los terrenos de Juan Hombrón

LAS TABLAS, Los Santos.– El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reveló este martes, 17 de julio, en Las Tablas, que “ahora que entreguen Juan Hombrón van a licitarlo para que el producto de esos fondos entren al Estado panameño”.



Martinelli aseguró que sería una licitación pública e invitó a todos los que dicen que esas tierras valen muchos millones a que participen.



Agregó que con el fin de que no se estén aprovechando de las tierras de las costas hay que cambiar el sistema de cómo se otorgan los derechos posesorios frente al mar.



“Vamos a tener que hacerlo para que no haya dudas de que se está tratando de beneficiar o ayudar a alguien”, indicó el mandatario.



Agregó -sin entrar en detalles- que se tendrá que modificar esa ley “respetando los derechos posesorios, pero antes de hacerlo, de dar un título, debe darse un proceso prístino”. No precisó si se refería a la ley de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).



