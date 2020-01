Piden solucionar derrame de aguas negras en Los Santos

LA VILLA, Los Santos. -Un grupo de moradores de Villa Bonita y La Rabelo en La Villa de Los Santos bloqueó la vía que conecta a Los Santos con San Agustín, Los Olivos, San Luis, para exigir que se solucione el problema del derrame de aguas negras.Los manifestantes colocaron troncos y ramas secas, para impedir el paso por el puente sobre la quebrada La Rabelo. Esto ocurrió a las 6:00 a.m. de hoy; no fue hasta las 7:45 a.m. cuando despejaron la vía.Agustina Vásquez, vocera del grupo, dijo que la medida obedeció a que “ya no soportan los malos olores” de las aguas negras existentes frente a sus casas y que van a parar a la quebrada y finalmente al río La Villa. Dijo que hay muchos niños y adultos con diarrea y alergia, porque llevan días con este problema y no hay quien se los resuelva.Con la mediación del Ejecutivo de la Zona de Policía de Los Santos, Alejandro Urriola, los quejosos levantaron la medida de protesta. Sin embargo, los residentes no descartaron nuevas acciones, en caso de no recibir respuesta de las autoridades competentes.