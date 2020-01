El siete veces ganador del Tour de Francia se registra en el Ironman Panamá

Después de muchos rumores, finalmente el estadounidense Lance Armstrong hizo pública su participación en el Ironman 70.3 Panamá, que se realizará desde las 6:50 a.m. de este domingo, 12 de febrero, en Amador y alrededores.



Armstrong, siete veces campeón del Tour de Francia, llegó esta mañana al Expo Ironman, que se realizó en las terrazas del centro de convenciones Figali para hacer el check in obligatorio de todos los atletas y retirar su paquete de competidor.



Fue allí donde varias personas aprovecharon la ocasión para tomarse fotos con el atleta, antes de que hiciera un recorrido de más de 30 minutos por la calzada de Amador en su bicicleta.



Luego de unas horas, Armstrong regresó al Figali para escuchar todas las reglas en el congresillo técnico, donde estuvieron presentes los atletas profesionales. En ese momento, la gente se emocionó aún más y se fue juntando en la esquina donde estaba el atleta estadounidense.



Al salir del congresillo que fue al aire libre, Armstrong solo dijo: “me siento bien”, al ser cuestionado sobre su estadía en Panamá.



El Ironman 70.3 Panamá arrancará desde las 6:50 a.m. con los triatletas profesionales y a las 7:00 a.m. saldrán los aficionados, para completar el recorrido de 1.9 kilómetro de natación en las riberas del Canal de Panamá, 90 kilómetros de ciclismo saliendo de la calzada de Amador, pasando por el Puente de Las Américas hasta Arraiján y de vuelta a Amador, y completaran con 21 de carrera pedestre por la calzada.



