AAC halla deficiencias en remodelación del aeropuerto de Albrook

Serias deficiencias en los acabados del piso, grietas en los techos, en las instalaciones de los acondicionadores de aire y en las puertas de las diferentes salas fueron encontradas en una evaluación que efectuó el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, al proyecto de remodelación y ampliación del edificio-terminal aéreo del aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook.“Esta obra debe cumplir con lo estipulado en el contrato, para así brindarles el buen servicio a los usuarios de esta terminal. Nosotros cuestionamos desde un principio los acabados de los pisos, la empresa hizo caso omiso de este llamado”, dijo. Agregó que instalaron los pisos y “hoy en día no quieren cambiarlos, pues su costo sería alrededor de 200 mil balboas”. El proyecto que tiene un avance 94% es ejecutado por la empresa colombiana Procomon & Asociados, S. A./ Heymocol LTDA, que se ha rehusado a arreglar los defectuosos acabados de la remodelación, indicó la AAC.“La obra empezó su ejecución en 2010 y debió finalizar en noviembre de 2011 y se le brindó una extensión hasta febrero de 2012. Hasta la fecha este contrato está vencido y la empresa no ha finalizado los trabajos de rediseño, lo cual nos preocupa”, manifestó Bárcenas. El titular de la entidad aérea indicó que se le ha pagado más de 2 millones de dólares, de los 3 millones 195 mil 97 dólares con 84 centésimos que se debía desembolsar por los trabajos completos de remodelación. En un comunicado la AAC expresó que se están agotando todas las instancias pertinentes y de no llegar a un acuerdo la institución aplicará los instrumentos legales a fin de finiquitar la relación contractual.La empresa Procomon & Asociados, S. A./Heymocol LTDA participó en el reforzamiento de pista en el aeropuerto Manuel E. Niño, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, y en la construcción de la plataforma del aeropuerto Rubén Cantú en la provincia de Veraguas.