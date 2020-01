Henríquez: El Presidente se siente satisfecho con su equipo de trabajo

Luego del discurso del presidente de la República, Ricardo Martinelli, ante el pleno legislativo, este 2 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henriquez, manifestó que, al parecer, no habrá cambios a corto plazo en el gabinete.“Yo interpreto que no va haber cambio de gabinete. El Presidente siente que tiene un equipo de trabajo bien conformado. Él [Martinelli] tiene plena confianza en el trabajo que están realizando los ministros y ministras… El Presidente se siente satisfecho con su equipo de trabajo”, señaló Henríquez al salir del hemiciclo legislativo.El canciller también se refirió a la reactivación de la mesa de diálogo establecida para revisar lo actuado en relación con las osamentas que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y determinar si son o no los restos de las víctimas de la dictadura militar.“Tenemos una gran cantidad de restos que no se han identificado. Las personas quieren saber cuál fue el destino de las víctimas de la dictadura militar. Ahora en enero vamos hacer la primera reunión”, dijo.