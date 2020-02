Las Villas Navideñas no se establecerán en la cinta costera

Luego de meses de negociación entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía de Panamá no lograron ponerse de acuerdo y las Villas Navideñas no se colocarán en los terrenos de la cinta costera.



Según declaraciones del diputado José Isabel Blandón, finalmente no se podrá utilizar la cinta costera, ya que “la posición del MOP en cuanto a la fecha sigue siendo la misma y, por otro lado, no se puede utilizar las áreas verdes de la cinta para la colocación de las villas y adornos navideños”.



“Por cuestión de espacio y tiempo se hace imposible que se instalen las villas navideñas como se hicieron el año pasado”, aclaró el también asesor de la comuna capitalina.



Esta semana se tomará una decisión, por lo que se están buscando alternativas, como la Calzada de Amador, pero no se descarta la colocación de las villas en diversos parques de la ciudad.



“En el parque Urracá, que es uno de los más grande no caben. En el caso de usar los parques, tendríamos que tener las villas en varios”, dijo Blandón en Telemetro Reporta.



“Que las comunidad saque sus propias conclusiones. Lastimosamente no se va a poder utilizar la cinta costera, que pensábamos que era el lugar ideal. Lo que si te puedo asegurar, a la comunidad y a las personas más humilde que se beneficiaban de esta evento, que las villas van aunque no sean en la cita costera”, afirmó.