El paro de los médicos continuará: Castañeda

“Esto va de desastre en desastre y ahora se están metiendo con el derecho a la salud de todos y eso lo vamos a defender a toda costa”, afirma Fernando Castañeda, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), con respeto al proyecto de ley 349 que que establece la Asociación Público Privada.



Según Castañeda la ley presenta “contradicciones evidentes”, que afectan a todo el sector público no financiero, es decir todas las instituciones y ministerios, incluyendo salud, educación y agua.



“Basado en la ley del 2008, que define el sector público no financiero se habla de carreteras, energía, telecomunicaciones, hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de agua y puertos”, agrega en Telemetro Reporta.



ARTÍCULO POR ARTÍCULO



“Al gremio médico le preocupa que esto está sucediendo a espalda del pueblo y que los diputados no han salido a debatir con la comunidad, a decir lo que realmente planean hacer con esto”, afirma.



En el artículo tres de la ley, que se encuentra en segundo debate, se habla de construcción de infraestructura y la provisión de servicios, es decir que “si una empresa privada construye un hospital, para recuperar su inversión puede tener de cinco hasta 50 años para administrarlo y cobrarle a los usuarios”, aclara el médico.



Mientras que el artículo 30 de la ley habla de la “institucionalización de la coima”. “Si alguien se le ocurre privatizar cualquier cosa hay que pagarle y darle un premio por privatizar”, explica.



Además en el artículo 31, según el miembro de la Comenenal, se habla del reembolso. “Si se les ocurre privatizar las escuelas de Chitré y dicen que le costó un millón le tienes que pagar”.



En el artículo 87 se afirma si la propuesta fuera innecesaria se indemnizará equivalente a la inversión más un porcentaje de la meta esperada. “Yo espero que [los diputados] no estén aprobando esto como borregos, simplemente en línea de lo que viene del Ejecutivo y listo”, expresa.



Otros puntos que le preocupa a los médicos de la Caja de Seguro Social y el hospital Santo Tomás, que se encuentran en paro, son los artículos 68, que habla de expropiación, en caso de que el terreno se contemple en algún proyecto y el artículo 78 que afirma que los derechos y obligaciones económicas con terceros se rigen por el derecho privado, es decir los trabajadores públicos pierden su estabilidad labora.



“El paro definitivamente continua hasta que saquen esta ley de segundo debate”, aclaro el médico, quien afirma que actualmente la administración del Seguro Social mantiene cinco programas externos (hemodiálisis, diálisis peritoneal, salud renal, atención primaria y máquinas de anestesia) violando los acuerdos logrados en las negociaciones anteriores.