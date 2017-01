Hasta el momento, la película a vencer es La La Land. Tuvo un excelente desempeño en Estados Unidos, cuando el domingo triunfó en los Globos de Oro.

Mientras que hoy, en Inglaterra, La La Land recibió 11 nominaciones al Bafta (el Óscar británico), entre ellos, película, actriz, actor, director, guion original, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje y peinado y sonido. Los ganadores se sabrán el 12 de febrero, dos semanas antes de los Óscar, en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres.

Entre la primera ceremonia del Golden Globe, que ocurrió en enero de 1944, y su versión más reciente, realizada el domingo 8 de enero de 2017, solo tres películas habían obtenido todos los premios a los que estaban nominados.

Esos tres largometrajes se llevaron los 5 Globos de Oro a los que aspiraban: Doctor Zhivago (guión adaptado, dirección artística, fotografía, banda sonora y vestuario), dirigida en 1965 por David Lean; One Flew Over the Cuckoo's Nest (película, director, actor, actriz y guión adaptado), firmada por Milos Forman en 1975, y A Star is Born (película, actor, actriz, banda sonora y canción original), producción de 1976, de Frank Pierson.

Ahora La La Land mejoró ese récord al ganar en las siete categorías en las que estaba nominada: película - comedia o musical, director ( Damien Chazelle), actor en comedia o musical ( Ryan Gosling), actriz en comedia o musical ( Emma Stone), guion ( Damien Chazelle), banda sonora ( Justin Hurwitz) y canción original para City of Stars.

Sobre mis pronósticos en torno a este Globo de Oro, creo que me fue bien. Tuve 11 aciertos. Fallé en tres apartes: actriz principal - drama (pensé que sería para Natalie Portman por Jackie y la vencedora fue Isabelle Huppert), guion (fue para Damien Chazelle cuando creí que recaería en Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea) y actor de reparto (me incliné por Mahershala Ali en Moonlight y fue a parar a Aaron Taylor Johnson por Animales nocturnos).

LA GRAN MERYL

posee el récord de másconseguidos, con un total de 8 premios. Esta actriz también posee el récord de más nominaciones con 29, mientras que su colegaes segundo con 22 nominaciones.

Jack Nicholson, Angela Lansbury y Alan Alda le siguen a Meryl con seis premios cada uno.

Esta fantástica estrella fue la figura central de la noche delal ofrecer uno de los más destacados discursos dentro del devenir de este galardón, cuando recibió el premio

"Ustedes y todos nosotros en esta sala pertenecemos, realmente, a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense en este momento. Piénsenlo: Hollywood, extranjeros y la prensa. Hollywood está llena de forasteros y extranjeros. Si los corres a todos, no tendrás nada más que ver que fútbol y artes marciales mixtas, que no son arte", manifestó Meryl ante un auditorio cautivado con sus palabras.

"Necesitamos que la prensa con principios tenga poder, para ponerlos en su sitio por cada indignación", comentó la intérprete sobre la responsabilidad de los medios de comunicación social ante la llegada del presidente estadounidense electo, Donald Trump.

¿La respuesta? "una de las actrices más sobrevaloradas deno me conoce pero me atacó anoche en los", escribióen su cuenta de. La "sobrevalorada" tiene 19 nominaciones al(nadie la supera) y ha obtenido tres veces la estatuilla dorada.