Dempsey y Pulisic dan alas a Estados Unidos

Clint Dempsey resurgió como el Ave Fénix junto a la selección de Estados Unidos, y con sus tres goles disipó cualquier duda sobre su futuro en el fútbol profesional, permitiéndole al técnico Bruce Arena regresar a lo grande a los escenarios premundialistas.

Hace unos meses, Dempsey tuvo en vilo al fútbol estadounidense luego que una rara afección cardiaca lo alejara de las canchas con su club Seattle Sounders y del equipo de las barras y las estrellas.

Ante los catrachos, Clint lució sus mejores galas y demostró porqué fue considerado el sucesor de Landon Donovan en el liderazgo de su selección.

"Yo marqué tres goles (ante Honduras) pero fue un trabajo de equipo. Era muy importante ganar este encuentro, porque el equipo venía de perder dos juegos", dijo Dempsey a la AFP en el vestidor del equipo estadounidense. "Pero estoy de vuelta, todos estamos de vuelta. La gente de San José nos hizo sentir todo su apoyo y esta victoria tiene una doble satisfacción", añadió el jugador de Texas, antes de confesar que sufrió mucho al ver que Estados Unidos inició con dos derrotas el hexagonal final.

"Lo hablamos (en el vestidor) antes del juego. No había mañana. Teníamos que ganar para quitarnos presión y así lo terminamos haciendo", añadió.

"No pensamos en sumar un 6-0 pero sí queríamos marcar el mayor número de goles posibles. Este fue solo el inicio, ahora tenemos que seguir escalando en la tabla", agregó.

Otra de las figuras del equipo estadounidense fue el juvenil Christian Pulisic, quien también anotó ante el cuadro hondureño.

"Fue importante salir del último lugar. No podíamos darnos el lujo de ceder más puntos en casa porque los rivales siguen sumando y nosotros arrastrábamos dos derrotas al hilo", dijo el joven de 18 años.

"No debemos confiarnos por la goleada, ya que el trabajo aún no está terminado. Ahora debemos sumar en Panamá también si no queremos rezagarnos", sostuvo Pulisic a la AFP.

El entrenador Bruce Arena, por su parte, fue cauto al momento de analizar el partido, pese a que el 6-0 deja un mejor horizonte en este proceso mundialista.

"Se hizo un gran trabajo en lo colectivo, de ahí que pudimos obtener tres puntos importantes. Creo que lo más importante fue ganar en confianza, ya que no es nada cómodo ocupar el último lugar", dijo Arena.

Asimismo, el entrenador confesó que debió esperar hasta el lunes para saber de la disponibilidad de Dempsey para este partido.

"Lo esperamos porque creo que no teníamos más", sonrió Arena.