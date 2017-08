Muere el astro del baloncesto panameño Maximiliano Gómez

El astro del baloncesto panameño Maximiliano Gómez, también conocido como Max o Pancho, murió la mañana de este viernes 11 de agosto en el Hospital Santo Tomás.

El deportista estaba internado en el centro médico debido a que padecía de leucemia.

Gómez, de 41 años, representó a Panamá en varias ocasiones en competencias internacionales.

La Federación de Fútbol de Panamá, a través de su cuenta oficial de Twitter, lamentó la muerte del seleccionado de baloncesto.

Gómez era considerado uno de los mejores tiradores panameños desde el área de los tres puntos. Además, en 1994 asistió al Premundial Sub-18 en Argentina, junto a Jair Peralta, actual presidente de la Federación Panameña de Baloncesto, y Michael Hicks.

Gómez formó parte de una de las generaciones más destacada del baloncesto nacional, participando con la selección istmeña en juegos regionales del ciclo olímpico, certámenes de Centrobasket, premundiales y un Mundial.

El basquetbolista, quien también militó en ligas internacionales, jugó al lado de figuras como Antonio García y Rubén Garcés.

En septiembre de 2002 declaró que “siempre me ha gustado ser un tirador de tres puntos, pero al principio de mi carrera, cuando fallaba dos o tres tiros, me presionaba y no quería hacerlo más, pero [Vicente] Ramos me decía que siguiera tirando, porque confiaba en mí”.