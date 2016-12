Con canasta de Irving, Cavaliers vencen de nuevo a Warriors

Kyrie Irving saltó frente a Klay Thompson para lograr un enceste restando 3.4 segundos del final, y los Cavaliers de Cleveland vencieron este domingo a los Warriors de Golden State, tal como lo hicieron en la final de la NBA disputada en junio, esta vez por 109-108.

Los Cavs perdían por 94-80 en los albores del último cuarto, antes de reaccionar ante su público en el partido navideño. Y de igual forma como ocurrió en la final, Irving fue el héroe. El base logró un triple crucial en el último minuto del séptimo juego de la final.

Tras su enceste del domingo, Golden State tuvo una oportunidad, pero Kevin Durant perdió el equilibrio cuando trataba de eludir a sus marcadores, y el tiempo se agotó antes de que pudiera realizar su disparo.

LeBron James sumó 31 puntos, mientras que Irving aportó 25 por los Cavs, que estaban en desventaja por 3-1 en la serie final antes de ganar tres duelos consecutivos, con lo que consiguieron el primer título deportivo relevante para Cleveland desde 1964.

Durant, quien llegó a los Warriors para esta temporada, figuró por primera vez como protagonista en esta rivalidad. Anotó 36 puntos, mientras que Thompson sumó 24.

