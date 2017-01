¿Qué tienen en común Altos del Golf y la comarca Ngäbe Buglé? Una película

Dos jóvenes panameños unieron sus talentos para hacer un paralelismo entre los problemas que comparten dos comunidades tan distintas como Altos del Golf, en la ciudad de Panamá, y Kia en la comarca Ngäbe Buglé.

Se trata del cortometraje Alteridad+ (La condición de ser otro), de los directores panameños Ginés Sánchez Arias y Martín Proaño Mattioli.

"Hace unos meses mi amigo Ginés Sánchez Arias me invitó a que fuera con él a conocer la comunidad indígena que iba a ser inundada por el embalse de la represa Barro Blanco. El camino fue largo y empinado, pero logramos ver grandes paisajes y tomar buenas tomas antes de llegar a la pequeña comunidad de Kia. Allí, conocí a un grupo de personas dignas, orgullosas, dispuestas a pelear por su casa y a no dejarse conguear por los de afuera. Sufrí, más que por su pérdida, por la inevitabilidad de su pérdida. Por saber que no importa cuánta piedra se tire ni cuán alto sea el grito, no había fuerza que detuviera al 'progreso", cuenta Proaño en una carta pública.

"Por esa misma época, leí un escrito de Ginés, en el que decía que era hijo de dos tierras y ambas estaban en peligro. Altos del Golf y la comarca Ngäbe Buglé son mundos apartes. Podrían considerarse incluso dos puntos directamente opuestos. Pero lo que me llamó la atención de esta comparación es que el problema de ambas comunidades surge del mismo lugar. La falta de planificación en las construcciones de este país es tapada con dinero. La corrupción es un mal fundacional de la sociedad panameña y jamás vamos a ser un país 'como la gente' si no empezamos a pensar al país como un todo", continúa el joven.

"Entendemos que la comparación puede ofender a algunas personas, y más a quienes empatizan directamente con la lucha indígena. Pero es que este documental no es para ellos. Es para los que no consideran válida la lucha social, los que consideran que el que vive al lado de un río es un atrasado que no quiere el progreso. El progreso sin planificación no es progreso", añade.

A continuación el cortometraje completo: Alteridad + (La condición de ser otro).