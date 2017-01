DIJ busca a los hijos, el hermano y exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli

El Ministerio Público ordenó la ubicación y conducción de nueve personas, incluyendo los dos hijos varones y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal –Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares y Mario Martinelli Berrocal–, como parte de las investigaciones por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

La orden fue girada el lunes 23 de enero de 2017 por Tania Sterling, fiscal especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que investiga la presunta comisión de delitos contra el orden económico.

Sterling también pidió a Marcos Córdoba, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la conducción del exministro de Obras Públicas, Federico José 'Pepe' Suárez; del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Saéz Llorens, y del empresario Riccardo Francolini Arosemena, actualmente detenido preventivamente, pero por otro caso.

Igualmente, se requiere la presencia de Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez.

" Al momento de hacer efectiva la conducción de los prenombrados, hágaseles de su conocimiento que obedece a orden escrita de la Fiscalía Especial Anticorrupción de la PGN, en las investigaciones que se adelantan por el delito contra el orden económico", indica la fiscal en su nota al director de la DIJ.

" Así mismo, comunicarles que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política, tiene derecho a asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales; que el artículo 25 de la Constitución Política establece que nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyugue o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad", agregó.

Este martes, a mediodía, la procuradora Kenia Porcell informó que se ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora Odebrecht.

Porcell –que no precisó nombres– detalló que se trata de tres exfuncionarios del gobierno de Panamá; 13 empresarios –ocho panameños y cinco extranjeros- y el oficial de banca privada de un banco de la plaza. Agregó que se esperaba que los citados se presentaran en las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".

DIJ NO UBICA A MARIO MARTINELLI

Miembros de la DIJ acudieron este martes, 24 de enero, a la residencia de Mario Martinelli para conducirlo a la fiscalía pero no lo ubicaron.

José Nelson Brando, abogado de Martinelli, confirmó la diligencia que efectuó la DIJ. Dijo que su cliente no se encontraba en casa.

Brando llegó esta tarde al edificio Avesa, donde está ubicada la fiscalía anticorrupción, para solicitarle a los funcionarios del Ministerio Público que le dieran una fecha para que Martinelli acudiera a la fiscalía.

"Pero los funcionarios de la fiscalía nos han dicho que si no viene conducido, que no venga... Es decir, que al final, lo que quieren es detenerlo de todas maneras y no darle la oportunidad para que venga de manera voluntaria a dar su declaración", sostuvo el abogado.

Indicó que su cliente se encuentra en el país, y está dispuesto a "declarar".

(Con información de Olmedo Rodríguez)