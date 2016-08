Indígenas y policías resultan heridos en enfrentamiento en Gualaquita, Bocas del Toro

Un grupo de cinco funcionarios de la Policía Nacional y una decena de de indígenas resultaron heridos la noche de este jueves 25 de agosto tras enfrentarse en el sector de Gualaquita, Bocas del Toro.

El enfrentamiento se produjo en el marco de las protestas en esta región registradas tras la firma entre el gobierno y líderes de los pueblos originarios por la hidroeléctrica Barro Blanco.

La dirigente indígena Ofelia Carrizo, comentó que hay afectados con afectaciones en los ojos y el pecho.

Pidió además la presencia de la Defensoría del Pueblo para que los heridos puedan ser trasladados a los hospitales, pues al momento no han recibido atención médica debido a que tienen miedo de ser detenidos por la policía en los hospitales.

Entretanto, tres de los cinco funcionarios fueron trasladados a Panamá para ser atendidos medicamente, confirmó el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón.

"No utilizamos armas ni perdigones. [Los policías] fueron heridos con piedras. Aunque no hemos visto a indígenas heridos, periodistas de la zona nos han comunicado que sí hay. [Sin embargo] a los hospitales no han ido para ser atendidos", señaló Pinzón desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, a donde acudió para recibir a los funcionarios lesionados.

Producto de este enfrentamiento, cinco indígenas han sido detenidos.

Además el director de la Policía Nacional en Bocas del Toro, Sisinio Núñez, señaló que la intervención se debió al bloqueo intermitente de las vías que estaría impidiendo tanto el comercio como la atención de pacientes en hospitales.

En lugar se habrían realizado el decomiso de machetes, bombas molotov y armas contundentes.