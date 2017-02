Ramón Fonseca Mora, con Jürgen Mossack, se presenta en la fiscalía y arremete contra el presidente Juan Carlos Varela

Señaló que las coimas repartidas por Odebrecht en Panamá van mucho más allá de los $59 millones confesados a las autoridades estadounidenses en diciembre pasado. Calculó que si "la compañía coimera" Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por más de $9 mil millones, entonces se repartieron sobornos "por un billón".

"Aquí no se ha investigado de verdad. A Mossack Fonseca, que no tiene nada que ver con eso, si acaso unas 10 compañías que se han vendido. ¿Por qué a Odebrecht no lo han allanado?", preguntó.

Exaltado, dijo que Varela le confió que "había recibido donaciones de Odebrecht, porque no se podía pelear con todo el mundo".

Igualmente, que en los dos años en que fue ministro consejero de Varela, en varias oportunidades insistió –según él– para que se auditara la cinta costera tres, obra adjudicada a Odebrecht por $789 millones en el gobierno de(2009-2014).

"Me tocó atender una compañía china y ellos nos decían que esa cinta costera tres la hacía por 200 millones, 300 millones... El ministro [de Obras Públicas,] me decía 'yo quiero auditar esa cinta, pero no me dejan'", dijo.