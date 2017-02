Donald Trump culpa a FBI por no impedir filtraciones a la prensa

El presidente Donald Trump criticó al FBI el viernes por no impedir las filtraciones a la prensa de información confidencial, alegando que eso podría tener “consecuencias funestas” para Estados Unidos.

Trump emitió su mensaje por Twitter después de informes de que el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, pidió a un alto cargo del FBI que refutara los informes de prensa sobre los frecuentes contactos de los asesores de Trump con agentes de inteligencia rusos durante la campaña electoral.

El tuit de Trump dijo: “El FBI es totalmente incapaz de detener a los 'filtradores' de seguridad nacional infiltrados en nuestro gobierno desde hace mucho. Ni siquiera pueden descubrir a los filtradores dentro del propio FBI”.

Agregó que se entrega a la prensa información confidencial que podría tener consecuencias funestas para Estados Unidos. "ENCONTRAR YA".

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even......

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW