Donald Trump asume como 45º presidente de Estados Unidos: noticias minuto a minuto

La ceremonia de juramento, de Donald Trump como 45 presidente de los Estados Unidos, al aire libre en el Capitolio, empezará al mediodía de Washington este viernes, tal como lo establece la Constitución.

11:15 a.m Cientos de manifestantes con máscaras y vestidos de negro provocaron incidentes este viernes en el centro de Washington, lanzando piedras y rompiendo vidrieras, según constataron periodistas de la AFP.La policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos. La vidriera de un café Starbucks fue destrozada, poco antes de que Donald Trump preste juramento en el Capitolio.

11:06 a.m Trump y Obama llegan al Capitolio.

11:03 Espacios vacíos en la ceremonia. Las multitudes en el National Mall —el parque de los monumentos nacionales desde el cual se puede ver la juramentación— están creciendo sin cesar.Pero los espacios vacíos siguen siendo grandes a menos de dos horas de la ceremonia. Hay fuertes indicios de que las multitudes no alcanzarán la magnitud que tuvieron en la primera investidura de Barack Obama hace ocho años. ma

10:46 a.m Se reportan disturbios en Washington

10:41 a.m El candidato socialista a la presidencia, Bernie Sanders acude a la toma de posesión de Donald Trump.

10:38 a.m El personal de la Casa Blanca entrega al presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama dos banderas que han ondeado en lo alto de la residencia.Una ondeó el primer día de la presidencia de Obama y la otra en la mañana de su último día como presidente.Los Obama se aprestan a partir de la Casa Blanca por última vez como presidente y primera dama para asistir a la juramentación de Donald Trump.

10:36 a.m Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones llega a la toma de posesión.

10:33 a.m El presidente ruso Vladimir Putin no verá en directo la ceremonia de investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, afirmó su portavoz, quien rechazó la idea de que el nuevo jefe de Estado sea el hombre de Moscú en Washington."No creo que (Putin) planee ver en directo" la ceremonia "pero desde luego seguirá las noticias" dijo el portavoz, Dimitri Peskov.

10:23 a.m Miles de motociclistas se dirigen a Washington para apoyar a Trump

10:18 a.m Obama se despide en Twitter y anuncia creación de una fundación Barack Obama se despidió como presidente de Estados Unidos el viernes en Twitter y anunció la creación de una fundación que lleva su nombre, pocas horas antes de que su sucesor Donald Trump prestara juramento."Fue el honor de mi vida servirles. Hicieron de mí un mejor dirigente y hombre", tuiteó por última vez el 44° presidente de Estados Unidos en la cuenta oficial.

