SIP rechaza los continuos ataques de Donald Trump a la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo a los recientes ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la prensa, a la vez alertó que su estilo podría incitar a actos de violencia contra informadores y medios de comunicación.

Trump difundió en su cuenta de Twitter un video en el que simula golpear a un hombre cuyo rostro está cubierto con el logotipo del canal de noticias CNN abajo de un cuadrilátero de lucha.

Roberto Rock, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información, recordó un reciente informe de la SIP, según el cual si bien resulta común que exista tensión entre la prensa y la Casa Blanca "la retórica del gobierno de Trump no tiene precedentes y amenaza con socavar la capacidad de los medios de comunicación de informar al público sobre las actividades del nuevo gobierno y sus planes para el futuro del país".

El corto de 28 segundos, difundido el domingo 2 de julio, incluyó el mensaje #FraudNewsCNN #FNN. Esto, en referencia a Fraud News Network ("Red de Noticias Fraudulentas").

Un día antes Trump dijo a un grupo de seguidores que CNN era "periodismo basura".

"No puede resultar cómico que el Presidente pueda estar incitando a la violencia contra periodistas y medios, pues además de afectar su relación con la prensa, aleja a gran parte de una sociedad que también entiende que la Primera Enmienda rechaza el uso de las burlas para combatir las críticas", expresó Rock, a través de un comunicado.

En reiteradas ocasiones Trump ha criticado a CNN, NBC, ABC, CBS y los diarios The New York Times y The Washington Post como "medios de noticias falsas", "deshonestos" y "enemigos del pueblo estadounidense".

Sobre el reciente video, CNN expresó en un comunicado que "es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra periodistas".