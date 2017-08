Tres muertos por enfrentamientos raciales en Virginia

Una polémica manifestación organizada este sábado por grupúsculos de la extrema derecha estadounidense en Virginia se transformó en un drama luego de que un automóvil embistiera a una multitud que protestaba pacíficamente contra el mitin nacionalista blanco, dejando al menos tres muertos.

"Tenemos gente que vino a causar caos y problemas que resultaron en tres casos fatales aquí en la ciudad de Charlottesville", dijo el director de la municipalidad, Maurice Jones, en conferencia de prensa.

Este incidente aparentemente intencional se produjo poco después de que se prohibiera esa manifestación que estuvo salpicada de violentos enfrentamientos, una situación que llevó al presidente Donald Trump a condenar los hechos, pero sin responsabilizar por ellos a la derecha radical.

"Marchábamos por la calle cuando un automóvil, una berlina negra o gris, se nos lanzó encima, golpeó a todo el mundo. Luego retrocedió y nos volvió a embestir", relató a la AFP un testigo.

En un video publicado en redes sociales, se ve cómo un coche oscuro golpea violentamente a otro vehículo por detrás y luego retrocede velozmente en medio de los manifestantes. El conductor del vehículo fue arrestado, según la municipalidad.

Veinte personas fueron trasladadas por socorristas, señaló el centro médico de la Universidad de Virginia.

Según varias personas que se encontraban en el lugar, las víctimas eran manifestantes antirracistas que llegaron a Charlottesville para denunciar la presencia de los grupos de la derecha radical, entre ellos el Ku Klux Klan y neonazis.

En otro video se observaba el capot y el parabrisas del vehículo que embistió a los manifestantes manchados con sangre.

Las violentas refriegas se registraron entre militantes antirracistas y grupúsculos de la extrema derecha reunidos en esta localidad, obligando al gobernador de Virginia a declarar el estado de emergencia y a la policía a prohibir la manifestación.

En medio de nubes de gas lacrimógeno, los enfrentamientos a golpes entre manifestantes de la derecha radical y contra-manifestantes se multiplicaban aún antes de comenzar la movilización, con riñas, arrojándose proyectiles e intercambiando golpes con palos, según una periodista de la AFP en el lugar.

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn

El clima sumaba tensión porque los manifestantes portaban armas a la vista, algo que está permitido por la ley en Virginia.

Los grupos de la derecha radical querían denunciar y oponerse en forma unitaria al proyecto de Charlottesville de retirar de un espacio municipal la estatua del general confederado Robert E. Lee, quien luchó a favor de la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense.

Ante la situación de violencia en la ciudad, el gobernador demócrata de Virginia, Terry McAuliffe, declaró el estado de emergencia, una medida que le permite movilizar una mayor cantidad de medios policiales.

En una conferencia de prensa improvisada desde su lugar de vacaciones en Bedminster (Nueva Jersey), el presidente Trump condenó "en los términos más firmes posibles esta exhibición atroz de odio, fanatismo y violencia procedente de varios lados".

"El odio y la división deben detenerse ahora", agregó. "Tenemos que unirnos como estadounidenses con amor a nuestra nación". Sus declaraciones se produjeron minutos después de que el alcalde de Charlottesville (Virginia), Mike Signer, confirmara la muerte de un manifestante. "Tengo el corazón destrozado por que se haya perdido una vida aquí", escribió en Twitter.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien no acostumbra a realizar comentarios públicos, se sumó a la condena al sectarismo. "Nada bueno sale de la violencia", escribió en su cuenta de Twitter.

Algunos manifestantes, que apoyan la supremacía de la raza blanca, llegaron a esta localidad de Virginia enarbolando banderas confederadas, un símbolo considerado racista por buena parte de los estadounidenses.

El gobernador McAuliffe había exhortado el viernes a los habitantes de la ciudad a que no asistieran a la manifestación.

"Las numerosas personas esperadas (el sábado) en Charlottesville quieren expresar ideas consideradas por mucha gente, incluido yo mismo, como abyectas. Mientras lo hagan pacíficamente, están en su derecho", señaló el gobernador, quien había ordenado a las fuerzas del orden "actuar rápidamente y de forma decisiva" en caso de que hubiera actos de violencia.

"Este evento podría ser una vitrina histórica de odio, reuniendo en un solo lugar un número de extremistas inédito desde hace al menos una década", había advertido Oren Segal, director del Centro sobre extremismo de la Liga Antidifamación, una asociación que lucha contra el antisemitismo.

El 8 de julio, algunas decenas de miembros del Ku Klux Klan ya se habían reunido en este tranquilo y pintoresco pueblo, muy superados en número por los manifestantes antirracistas.

Esta vez, la derecha nacionalista esperaba atraer a más seguidores, gracias a la presencia de varios integrantes del movimiento Alt-Right (Derecha alternativa), que apoyó a Donald Trump durante su campaña.

Por su parte, Paul Ryan, el líder republicano en el Congreso, denunció el viernes que esta reunión de la extrema derecha sería un "espectáculo repugnante", basado en una "intolerancia vil".

I am furious & heartsick by the car crash that has injured many. Please all-go home to your families. We can work tomorrow. GO HOME! PLEASE!