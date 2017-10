Al menos 50 muertos y 200 heridos en balacera en concierto en Las Vegas

Un pistolero apostado en la planta 32 de un casino del Strip de Las Vegas abrió fuego contra un festival de música al aire libre matando a unas 50 personas, entre ellos dos policías fuera de servicio, e hiriendo a más de 200, dijeron las autoridades a primera hora del lunes.

"Estamos calculando al menos 50 muertos y 200 heridos a este punto", dijo el sheriff Joseph Lombardo, que identificó al atacante -muerto en los hechos- como Stephen Paddock.

Paddock disparó desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado en la avenida central Strip, donde se celebraba la tercera y última noche de un festival de música country.

Las circunstancias de este tiroteo, registrado pasadas las 22H00 locales (05H00 GMT), aún son borrosas y los motivos del atacante desconocidos. Ningún grupo asumió autoría y por lo pronto lo manejan como un "lobo solitario".

La estrella de la música country Jason Aldean estaba sobre el escenario del Route 91 Harvest Festival el domingo por la noche cuando comenzó la balacera.

Los asistentes al concierto dijeron que escucharon lo que describieron como disparos de un arma automática durante el incidente

Dramatic video shows people scrambling for cover as gunfire rings out in Las Vegas. "I have to stay on top of you." https://t.co/k2WTD6gM6Apic.twitter.com/5SL3GnhUCQ