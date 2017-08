¿’Blockchain’ para la ZLC?

A pesar de que blockchain se vinculó inicialmente al mundo financiero y las criptomonedas, esta situación ha cambiado en los últimos dos años y crecientes investigaciones e implementaciones de prueba han sido efectuadas para todo el proceso del comercio internacional.

Esto es de fundamental importancia para la alicaída Zona Libre de Colón (ZLC), decaimiento debido principalmente a más impuestos y regulaciones y la consiguiente burocracia, así como al surgimiento de muchas más zonas especiales que le compiten.

Muchas de las propuestas de mejora apuntan a cambiar su modelo de negocios; y quizás la solución no venga de la mano de cambiarlo, que muy bien le ha funcionado a la fecha, sino más bien modernizarlo y actualizarlo con la mejor tecnología disponible. Y ahí está blockchain listo para ser apropiado y utilizado.

Tanto importadores como exportadores buscan mitigar los riesgos comerciales a través de intermediarios de confianza (bancos), quienes cobran una comisión por la posición de riesgo. Actualmente, más de 2 billones de dólares del comercio mundial dependen del intercambio físico de cartas de crédito, emitidas por los bancos.

Desde las “cartas de crédito” hasta los “conocimientos de embarque”, el comercio de mercancías depende todavía en gran medida de documentos en papel. Los controles para el lavado de activos, los retrasos en entregas y pagos, la multiplicidad de intermediarios, la ineficiencia que genera la duplicidad de documentos en procesos de verificación y múltiples plataformas entre países, hacen que blockchain se presente como la solución ideal: la transparencia en el seguimiento del proceso, la automatización de las “cartas de crédito” y su almacenamiento en libros de contabilidad ( ledgers) bajo la figura de contratos inteligentes ( smart contracts). También el proceso de cumplimiento automatizado que permite el acceso en tiempo real a las operaciones almacenadas en el ledger para el control de lavado de activos. Asimismo, se reducen los costos en la creación de documentos, gracias a la automatización de procesos, la eliminación de bancos corresponsales y la reducción del fraude.

Esta trazabilidad permite la visibilidad en la gestión de inventarios, tiempos y costos para el sector. La tecnología blockchain asegura que: a) las transacciones de envío sean auditables; b) las cadenas de custodia de los bienes puedan ser verificadas; c) los registros de transporte no puedan ser alterados; y d) las partes inconformes no puedan repudiar la veracidad de estos registros.

En noviembre del año pasado, HSBC y la empresa Reliance Industries completaron el primer intercambio electrónico de cartas de crédito en la India con éxito. Bank of America Merrill Lynch, HSBC y la Infocomm Development Authority de Singapur (IDA) anunciaron que han desarrollado un prototipo en blockchain, utilizando el proyecto Hyperledger, que refleja una carta de crédito compartiendo información entre exportadores, importadores y bancos en un libro distribuido privado. Esto les permite ejecutar un acuerdo comercial automáticamente en minutos literalmente.

IBM y Maersk están aplicando blockchain para el seguimiento de envíos internacionales, por ejemplo, un cargamento de flores desde Mombasa, Kenia, hacia Holanda, o rastrear bienes enviados desde Schneider Electric en Lyon, Francia, hasta el puerto de Newark, en Estados Unidos, pasando por el puerto de Róterdam.

El Ferrocarril Estatal de Tailandia (SRT) y Tailandia Post aplicarán la internet de las cosas (IoT) y la tecnología blockchain para mejorar sus servicios logísticos. Tailandia Post también está estudiando crear un e-marketplace y un sistema de e-logística, donde Tailandia Post desarrollará canales de distribución para clientes de comercio electrónico. Esto incluye soluciones de cumplimiento C2C (cliente a cliente) y servicios de entrega en lugares convenientes seleccionados por el cliente, además de un sistema de pagos electrónicos para la utilización de e-wallets.

La tecnología de blockchain podría revolucionar la ZLC, haciendo al comercio más barato, rápido y sencillo y a la logística un factor disruptivo, para que los negocios se conviertan en “el Alibaba” regional. Solo hace falta determinación, el resto ya existe.

La autora es gerente general en Goethals Consulting.