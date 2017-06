¿Es buena la descentralización?

La opinión mayoritaria favorece la descentralización, pues se piensa que los asuntos de la gente son mejor atendidos en el vecindario y no en el palacio de gobierno. Pero, ¿qué les parece la descentralización de la moneda? ¡Ups! ¿Y por qué no? El mundo cambia a nuestro alrededor y hacemos bien en prestar atención, ya que estos cambios nos afectarán profundamente, queramos o no.

El precio de la “moneda” bitcóin lleva una curva de cotización ascendente que deja chiflas a un transbordador espacial en despegue. El domingo llegó a los 3 mil dólares. Pero algunos dicen: “¡No!, ahorita se viene abajo”. Y yo pregunto: “¿El bitcóin o el dólar? Y no solo es el bitcóin, también está el litecoin, auroracoin, blackcoin, burscoin, etc. Y adivinen qué hacen los venezolanos para lograr refugio para sus activos pecuniarios. ¡Así es!, se están refugiando en el bitcóin y otras similares.

No se sabe con exactitud cuántos usan las criptomonedas. El mercado actual puede ser relativamente pequeño, pero de acuerdo con un informe de la Cambridge Judge Business School, entre 2.9 millones y 5.8 millones en 38 países ya comercian con ellas; con lo cual se puede colegir que estas personas promedian entre 19 mil dólares y 38 mil dólares en ellas, montos que no son poca cosa en vista de lo joven y volátil de dicho mercado.

Pero lo que más me gusta de las criptomonedas es que los gobiernos, gobernantes y planificadores políticos centrales no pueden meter sus anzuelos y redes de pesca en esas aguas, tal como lo han venido haciendo con el dinero papel, que pueden imprimir a sus anchas. Con las criptomonedas quien toma los controles de su propio avión económico es el dueño del dinero… tú. Y para terror de muchos, las criptomonedas eliminan la necesidad de bancos o empresas de crédito. Ya lo dije antes, todo esto cambiará el mundo por completo.

El sistema de las criptomonedas funciona mediante la solución de algoritmos que resuelven ecuaciones matemáticas, lo que se paga en criptomonedas; es decir, de esta forma se minan estas monedas virtuales. Luego, las transacciones son mucho más seguras al estar basadas en el uso del blockchain, que es un libro de contabilidad (ledger) público y altamente seguro; no como los registros tradicionales.

A fin de cuentas, esta descentralización monetaria es la lucha entre el mercado y el control gubernamental político de nuestros bolsillos.

Desafortunadamente, son muchos los que se sienten a gusto cuando los políticos les meten las manos en los bolsillos o carteras; igual que “educando” a nuestros hijos, saneando y repartiendo agua, repartiendo cupos, y encargándoles de la piñata de fondos discrecionales, etc. Los politicastros le tienen pánico a las criptomonedas, porque con ellas pierden las llaves del gallinero. Lo que no entienden es que ya las perdieron y solo es asunto de tiempo.

Panamá tuvo la suerte de no establecer una banca central, pero el control centralizado de la moneda, y la economía en general, siempre condujo al abuso. Lástima que la mayoría no se da cuenta del embauque y viven felices de ser manipulados.

El oro y la plata soportaron la prueba del tiempo, y vemos monedas de oro que datan del año 700 a.C. Hoy la onza de oro está en mil 200 y tanto dólares, que equivale aproximadamente a .45 bitcoines, lo cual nos debe llamar a la reflexión: ¡Algo está pasando!, y quien nos advertía al respecto fue Ludwig von Mises, quien dijo: “El fenómeno del dinero presupone un orden económico…” entre la producción y el consumo, y no el gobierno. Pero si anotamos que los gobiernos están manipulando el valor de mercado del dólar… Eso lo está haciendo el mercado y no los gobiernos; el asunto es quién gana. Yo no apuesto al statu quo.

Las criptomonedas llegaron para quedarse. Es una mejor forma de hacer transacciones. PayPal acepta bitcoines, y en Panamá ya hay tiendas que los aceptan, simplemente porque hace sentido.

Pero todo cambio traerá confusión con altas y bajas; sin embargo, ello no quita que la marea del dinero cambie. Y lo más importante es que las criptomonedas tienen la virtud de cortarle las manos metiches a los politicastros, que nada tienen que hacer metidos en nuestros bolsillos, empresas o casas. El gran bypass ya está en plena acción y espero que los desatentos no salgan perdiendo.

