El rol del Estado

No me canso de insistir en que si los humanos de todo el planeta no llegamos a un claro entendimiento del auténtico rol del Estado, entendido este según la acepción de la RAE, como el “conjunto de los poderes y órganos de gobierno”, entonces, seguiremos sufriendo a causa de un absurdo gobernar.

Como bien señalara Murray N. Rothbard, en su extraordinario libro Education Free & Compulsory (Educación gratuita y obligatoria): “La preocupación central de la teoría social y política en el nuevo milenio debía ser la redefinición fundamental del rol del Estado en las relaciones con los individuos, con la familia y las comunidades. Y ello también debe incluir el repensar de los medios, los métodos e instituciones que mejor sirvan a los propósitos de la educación del niño”. Desdichadamente, eso no es lo que estamos haciendo en Panamá ni en la mayor parte del resto del mundo.

Existe un dramático desbalance entre la familia y el Estado, que favorece de forma abrumadora el poder controlador de la esfera política en cuanto a lo que los padres y los niños buscan y esperan, por ejemplo, arreglos educativos más adecuados para un desarrollo independiente, y no uno sumiso. Lo que está en juego es, nada más y nada menos, que vivir y crecer como seres humanos.

¿Acaso estamos condenados a ser controlados y coaccionados, desde la cuna, por monstruosas burocracias estancadas en agendas de piedra, que dictan quién y cómo se enseña o qué se enseña y cuándo? ¿O es que los humanos somos incapaces de ser autónomos en todo aquello que es más conveniente y favorable al bien común, debidamente entendido?

¿Acaso no hay alternativas institucionales libres? ¿O es que no tenemos escape a la institución política obligada, financiada y administrada por aquellos que, típicamente, son objeto de nuestras mofas; a los que luego les entregamos los más preciado de nuestras vidas… la descendencia de nuestra carne, sangre y huesos?

Aceptar, mansamente, aquella burla plasmada en la Constitución cuando le concede a los padres “…el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos”. ¿Acaso nos han arrancado el entendimiento y no podemos ver lo absurdo en ello? Que el Estado te conceda la política gracia de “participar” en la educación de tus hijos (artículo 91).

Pero la burla no termina ahí, y sigue en el artículo 94, cuando dice: “Se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear centros docentes particulares…”. ¡Genial!, hasta que más adelante la dañan al decir: “…se cumpla en ellos los fines nacionales…”. ¿Acaso la nación tiene una finalidad definida y definible? ¿O no será que ello corresponde a los ciudadanos en la institución de la persona, la familia y el resto de la sociedad?

Pero los constitucionalistas, no cansados de establecer absurdos, insisten diciendo cosas como: “La educación pública es la que imparten las dependencias oficiales…”. Como dicen en buen panameño: “O sea”, ¿acaso toda la actividad económica de los ciudadanos no es pública? ¿Es que no vemos el engaño?

Detrás de ello está la brutal falacia, según la cual el “pueblo” piensa que lo público es de los pobres, mientras que lo privado es de los ricos.

La realidad es otra: lo público no tiene dueño, ya que aquello que es de todos, no es de nadie. Es la “tragedia de los comunes”. Mientras que lo privado es la ropa que llevas puesta, es tu casa, tu salario o el producto de tu empresa. Es no vivir aferrado a la basta o a la falda de los poderosos del gobierno.