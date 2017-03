Aumenta la llegada de venezolanos a Paso Canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica

De 77 a 150 aumentó la cifra de venezolanos varados en el área de Paso Canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica, quienes están a la espera de que los dejen ingresar al país.

Eduardo González, un venezolano en la frontera, relató que tiene cerca de 11 días en este sector fronterizo. Explicó que durante ese tiempo se ha acercado en más de tres ocasiones a la ventanilla del Servicio Nacional Migración (SNM) a presentar sus papeles en regla, pero –agregó– las autoridades panameñas no los dejan pasar.

"Esta situación ya nos preocupa, porque están llegando más venezolanos al área y no pueden pasar a territorio panameño, aunado a que el dinero se está acabando, no sabemos qué hacer y no nos podemos regresar", afirmó González.

Indicó que ellos ya han estado en Panamá con familiares que están legales, "porque la situación en Venezuela es insostenible". "Salimos porque así indica la ley, luego de permanecer seis meses y volver a entrar como turista, pero ahora nos hemos encontrado con este problema", añadió.

González pidió una aclaración por parte de las autoridades panameñas.

Al respecto, el SNM ha informado, a través de sus redes sociales, que los "extranjeros que salgan a Costa Rica a sellar pasaporte para entrar como turista no entrarán a Panamá”.

Extranjeros que salgan a Costa Rica a sellar pasaporte para entrar como turista no entrarán a Panamá pic.twitter.com/QZYK8a2zJk — Migración Panamá (@migracionpanama) 6 de marzo de 2017

"SNM está deportando a los extranjeros irregulares de Cuba o cualquier otro país" ha publicado la entidad en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Mario Morales, panameño que vive en la frontera, dijo que pareciera que les va a venir "otra crisis de migrantes" para Costa Rica y Panamá, porque se ven a varios venezolanos deambulando por esta frontera abierta. Con anterioridad, ya ha presenciado la llegada de cientos de cubanos en busca de seguir su ruta hacia Estados Unidos.

Morales indicó que es momento de que el tema de la presencia de irregulares sea controlado por las autoridades.

El gobernador de Chiriquí, Hugo Méndez, recalcó que no se va a permitir la entrada a "aquellos que no tengan sus papeles en regla".

Agregó que se espera, para esta semana, reunirse con las autoridades competentes para hablar sobre este tema migratorio frontera que tienen Panamá y Costa Rica.