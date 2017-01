Potabilizadora de Mendoza estará fuera de servicio este miércoles

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que debido a trabajos de "urgencia" que necesita efectuar la empresa Gas Natural Fenosa en la subestación eléctrica que alimenta a la potabilizadora de Mendoza, en La Chorrera, la planta estará fuera de servicio este miércoles, 1 de febrero.

El horario en que no operará es entre las 3:45 a.m. y las 6:45 a.m.

"Se le recomienda a los residentes que son abastecidos por esta potabilizadora que tomen las medidas pertinentes", destacó la ACP en un comunicado.

El pasado 29 de enero, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que este martes la producción de agua potable sería interrumpida en Panamá Oeste, debido a trabajos de mejoras en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Mendoza.

Según la ACP, los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y afectarán principalmente a los usuarios del distrito de La Chorrera.