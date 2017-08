Sin duda Beyond The Wall no solo es quizás el mejor capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos, sino que además ya debe estar incluido entre los más sobresalientes episodios de este programa que sabe cómo sorprender a sus seguidores, aunque, cabe admitir, tuvo un par de peculiares giros argumentales.

Veamos un par de aspectos.

UN NUEVO MACGYVER

El Rey de la Noche debe dejar la maldad a un lado y dedicarse de lleno al atletismo. Ese largo y certero lanzamiento de jabalina, que llevó a la muerte a uno de los tres dragones, puede provocar la envidia de leyendas como Breaux Greer y Vadims Vasilvkis.

También cabe destacar la similitud entre este experto deportista que es Night King y MacGyver, ese popular personaje televisivo de la década de 1980 que hacía maravillas con los pocos elementos que tenía a la mano.

Es que me gustaría saber cómo, en medio del escenario más inhóspito, sin herramientas y en un tiempo récord, encontró o construyó metros de fuertes y pesadas cadenas que le permitieron a sus Caminantes Blancos sacar a flote al dragón Viserion que ya dormía el sueño eterno.

¿Será que su líder les dijo a los suyos días antes: 'muchachos, en el caso tal que un día tengamos que rescatar a nuestro propio dragón del fondo de un lago, por fa, vayan elaborando una cadena enorme'?

Digamos que ya tenían las cadenas preparadas con antelación: es interesante ver cómo estos zombies sí que son inteligentes: en cuestión de segundos aprendieron a ser suficientemente capaces de organizarse para trabajar en equipo: aprenden a nadar hasta donde estaba el animal, para después saber amarrar a la perfección las cadenas en el cuerpo del animal para que luego sus colegas lo subieran.

De paso, ¿por qué el Rey no despertó al dragón como lo hizo con los caídos en Hardhome? Claro, hubiera sido aún más estupendo de lo que ya fue verlo despertarse, pero seguro que los productores de Juego de tronos querían ahorrarse dinero en el renglón de los efectos especiales (de por sí el departamento que de seguro más plata recibe) y por eso nos ofrecieron mejor un acercamiento al ojo azul del resucitado.

En tanto, Cersei le va importar un comino si hay o no muertos vivientes con deseos de fastidiar. Ella lo que desea es orquestar una nueva versión de La Boda Roja, lo que confirmará que, en alguna medida y salvo excepciones honrosas, los Lannisters pueden ser peores que esos zombies que vienen de lejos.

¿DE DÓNDE?

Otro aspecto argumental que emociona, aunque es difícil de asimilar, es cómo y de dónde llega Benjen Stark, a último minuto, para salvar a Jon Snow de una muerte segura a cargo de los muertos andantes.

Benjen me recordó a esas películas de vaqueros de los años 1950, cuando estaban a punto de perder los buenos blancos colonos sus batallas por los territorios del Viejo Oeste y aparecía, por sorpresa, un importante regimiento de caballería a salvar a los que estaban de apuro, y de paso, a poner en su sitio a los pieles rojas (a los que siempre pintaban como los verdaderos villanos de la historia9.

Aplausos para el caballo del tío Stark, quien sabe llegar a la Muralla como si se tratara de su casa, y tiene además la capacidad de dejar en buenas manos al héroe caído, quien dicho sea de paso, se vuelve a salvar de irse para el otro barrio.

¿Por qué no se fueron los dos en el mismo caballo? ¿Por qué Jon aceptó la invitación y el sacrificio de Benjen sin poner mucha queja?

FLASH

El tiempo es relativo sentenció en una ocasión Albert Eisntein y los guionistas de Juego de Tronos ponen a prueba a cada rato la teoría de este genio de la ciencia.

Por ejemplo, esos cuervos deben ser contratados por Fedex para que se responsabilicen en hacer llegar sus entregas a sus clientes. Ni hablar que los hombres que iban en pos de los Caminantes Blancos tardaron más de un episodio en verlos cara a cara, pero un hombre, solo y corriendo, llega en menos de 30 minutos a la Muralla.

O más que dragones son flash los tres animales alados que reciben órdenes de Daenerys, pues en un mismo episodio la madre recibe el mensaje, les ordena volar e ir a salvar a Jon.

AMORES

La atracción y admiración entreva en aumento en cada nuevo episodio. Este aparente romance puede recordarnos la peculiar relación inicial entreen la saga de. ¿será a futuro elde esta historia?

Hablando de romances, los tiernos planes de Tormund, quien espera unirse con Brienne para tener con ella bebés gigantes que dominarán los reinos.

DISPUTAS INTERNAS

Las diferencias, cada vez más marcadas, entre Sansa y Arya llevan a crear divisiones entre la audiencia por cuál de las Stark tiene la razón.

Algunos se inclinarán por la joven asesina, quien teme que su hermana se quiera quedar con el trono del Norte, y otros le darán la razón a la sufrida ex de Ramsay Bolton.

¿Ambas son marionetas de Meñique? ¿Lo que desea Meñique es separarlas o que una elimine a la otra por aquello de divide y triunfarás?

Si Brandon Stark, por aquello de ser el cuervo de los tres ojos, es capaz de verlo todo, ¿por qué permite que en sus narices Meñique haga de las suyas o les diga a sus hermanas que se dejen de discutir porque es arriesgada la gesta que lleva a cabo Jon Snow y el resto de esos valientes?

Otra pregunta: ¿cómo harán los guionistas para superar la otra semana a Beyond The Wall?