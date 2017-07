Christopher Nolan ha legado al cine más de una obra maestra, y lo ha hecho tanto desde el territorio de la factura más independiente ( Memento), como en obras personales de gran presupuesto ( Interstellar) y hasta cuando hace largometrajes por encargo (la trilogía de Batman) que en apariencia son pensados para todos los públicos.

Este director siempre ofrece productos que le exigen al espectador su completa atención. Su narrativa, en fondo y forma, es intencionalmente intrincada. No regala nada a la audiencia.

GENIALIDAD

Una de sus claves es cambiar los mecanismos tradicionales de los géneros cinematográficos y usarlos a su antojo con una genialidad increíble.

Alteró a su conveniencia, y con enorme calidad, la intriga criminal en(2000) e(2002); el cine de aventuras y acción con la tripleta sobre el(2005, 2008 y 2012); la ciencia ficción con(2010) e(2014), y ahora lo hace en el drama bélico con(2017).

tiene más de una virtud. Les comparto algunas de ellas.

TÉCNICAS PARA CONTAR La narrativa de Dunkirk (Dunkerque), que por instantes recuerdan a la poética de su colega Terrence Malick, es fragmentada como es otra de las marcas de la casa de Nolan. Su argumento tiene más de un salto en el tiempo, por lo que va con facilidad hacia adelante y hacia atrás, lo que puede confundir al espectador no acostumbrado a esta clase de propuestas no tradicionales.

basada en un hecho real ocurrido durante los primeros meses de lacomo era de esperar, es un alegato en contra de los conflictos armados, aunque al estiloEso quiere decir que no hay un héroe típico tipoo el coronel

Los responsables de brindar actos de valentía son un anónimo piloto de avión (a cargo de un siempre eficaz) que hace hasta lo imposible para derribar a todos los aviadores enemigos que encuentra por los aires, así como civiles que en sus pequeños barcos, y sin armas, tratan de rescatar a cientos de miles de soldados en 1940 de las playas denorte decerca de la frontera belga.

Aunque la salvación estaba a solo 26 millas de distancia, lo veían lejano porque sus contrarios los tenían entre la espada y la pared. A esto hay que agregarle que esa playa era de escasa profundidad y esto impedía que grandes buques navales británicos dieran la cara por la Corona.

tampoco quiere que la audiencia construya lazos emocionales con los personajes de. Por eso, a la mayoría no le sabemos ni siquiera sus nombres, ni de dónde vienen, solo quiere que tengamos claro todo el miedo, el arrojo o la desesperación que los carcome, y que cada uno de ellos tiene, a su manera, un enorme deseo de sobrevivir.

Eso puede molestar a la platea acostumbrada a unque muchas veces busca la manera que uno construya puentes con el héroe o con los víctimas, aunque la guerra, en el plano más real, es eso: es llevar al frente a un número indeterminado de personas que carecen de señas de identidad y cuyas heridas físicas y emocionales no son relevantes, porque son simples peones en un tablero que dominan los señores de la guerra.

TÉCNICA En términos técnicos Dunkirk es tan sobresaliente, que ya tiene seguras nominaciones al premio Óscar en esos renglones.

El diseño y la edición del sonido es tan cuidado, es extraordinaria la banda sonora a cargo del maestro compositor; la recreación de los armamentos de aquella época son tan precisos y más las diestras coreografías áreas.

Todo esto lleva a hermanar acon otros sobresalientes títulos en torno a la aviación como(1938),(1949),(1966),(1969),(1990) y(2006), y a la par, hacen palidecer a versiones más comerciales de acción sobre temas similares como(1986) y(2001).

no quiere seguir el formato clásico del cine bélico deo sea, evita lo que la Meca del Cine sí ofrecía con frecuencia: presentar una película triunfalista que diseccione momentos épicos de los aliados, en particular, si habían estadounidenses de por medio.

es la antítesis de esto. Su trama se enfoca en actos primarios que no son tan valorados durante un combate como es seguir vivo, no importa si eres comoquien aprovecha cualquier ocasión, noble o cercano a la fechoría, para seguir respirando; o que el señory su hijo le mientan por compasión a un soldado herido, o que un piloto arriesgue su propia seguridad para que otros tengan una oportunidad de ver el mañana oun militar de alto rango británico que se queda en la playa hasta que también salven a los franceses, belgas y canadienses, que en ese fragor de disparos y bombas no eran tan importantes para los ingleses.

Incluso, el propio combate enes sobre una derrota colosal y asfixiante, cuando el Ejército británico fue enviado aa combatir contra los alemanes, aunque terminan derrotados por estos, y encima, están varados y atrapados en la ciudad que da título a este largometraje en espera de ser rescatados.

Esa operación de rescate, llamada, fue un dolor de cabeza para el orgullo británico, ya que los barcos de guerra que enviaron poco ayudaron a salvaguardar a sus hombres, porque varias de esas naves eran eliminadas por aviones alemanes. Aquel suceso poco honroso, donde los soldados entraban y salían de barcos porque eran hundidos como si fueran de juguete, fue calificado poren lacomo "un colosal desastre militar".

encuenta con eficacia, y con mucha emoción, estos hechos sin misericordia, eleva la adrenalina del espectador al ver cómo esos soldados estaban casi condenados a la muerte, y de allí que muestra dos de las caras que hay dentro del horror de la guerra: la de salvar a tus semejantes a toda costa y desnuda el alma humana al evidenciar lo que hacían algunos con tal de salvar sus propios pellejos. La guerra, planteaentiene pocos instantes de luminosidad, porque su propósito es fundamentalmente hurtarle a todos, tanto a ganadores como a vencidos, patria, vida, paz y felicidad.

Aunque luego de los resultados,llamó el accionar de estos intrépidos marineros sin experiencia en la guerra, y que salvaron a unos 300 mil soldados, como "un milagro de liberación" y eso fue precisamente lo que esto fue.