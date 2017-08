‘Mi Diario’ gana uno de los premios Excelencia Periodística 2017 de la SIP

Mi Diario se alzó con uno de los premios Excelencia Periodística 2017 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Con el trabajo "Expandiendo el Canal de Panamá", el diseñador gráfico Ernesto Jaén fue reconocido en la categoría de Infografía.

Según la SIP, esta infografía –dedicada a explicar el nuevo diseño de las esclusas del Canal ampliado– es una acertada combinación de información, poder de síntesis y didactismo.

"La clave de su atractivo radica en la relevancia del tema junto a la limpieza en los trazos del dibujo, selección de datos y una sencilla navegación", indicó la organización al anunciar a los ganadores de este año.

La SIP anunció este viernes 18 de agosto de 2017 a quienes obtuvieron las distinciones en estos premios que buscan estimular la excelencia del periodismo y la defensa de la libertad de expresión en todo el continente.

El jurado seleccionó a los ganadores en 13 categorías, cuyos premios serán entregados durante la 73ª Asamblea General de la SIP, que se realizará del 27 al 30 de octubre en el hotel Little America, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

A continuación la lista de premiaciones y menciones.

1. Caricatura Premio: "Urgente zurcido invisible", de Luis Carreño, El Universal, México.

Mención: Mención de Honor a "Cervantes & Shakespeare", de Juan Francisco Pérez Gaudio,, Argentina.

Premio: "Vida de Guillermo Cano, el hombre que enfrentó a Pablo Escobar", de Jorge Cardona Alzate, Óscar Güesguán Serpa, David Leonardo Carranza, Javier Salguero Velásquez, Fredy Vargas Rivera, Anderson Rodríguez, William Ariza, Andrea Torres Perdomo,, Colombia.

Mención: Mención de Honor a "Los enfrentamientos de Nochixtlán", de Nayeli Roldán, Paris Martínez y Omar Bobadilla,, México.

Premio: "Morir una, dos y tres veces de hambre", de Andrea Tosta, Johanna Osorio, Johann Starchevich, Jefferson Díaz, Emily Avendaño, Julio Materano, Fabianny Crespo, Alexis Correia, Fabiola Ferrero, Cristian Hernández, Andrea Hernández, Dagne Cobo, Pedro Agranitis, Arnaldo Espinoza, Víctor Amaya, Manuel Sánchez,, Venezuela.

Mención: Mención de Honor a "La corrupción en la Fiscalía General de República de El Salvador. El caso de la relación entre el exfiscal Luis Antonio Martínez y el empresario Enrique Rais", de Héctor Silva Ávalos, Bryan Avelar, Salvador Meléndez, César Castro Fagoaga,, El Salvador.

Premio: "Las elecciones presidenciales en Estados Unidos", de Juan Marcos Bouthemy, Juan Pablo De Santis, Alejandra Pataro, Paula Lugones, Pablo De León, Santiago Radice, María Noel Scanarotti, Damián Taubaso, Pablo Blanco, Christian Cibelli, Darío Gallo,, Argentina.

Premio: "My Venezuela Nightmare: a 30-day Hunt for food in a starving land", de Fabiola Zerpa, Bloomberg News, Estados Unidos.

Mención: Mención de Honor a "El escuadrón cazapandilleros", de Bryan Alevar,, El Salvador.

Premio: "Un nombre menos en la lista de los muertos que nadie reclama", de Jhon Jairo Torres, Sair Buitrago Medina, Milena Sarralde Duque, Valentina Obando Jaramillo, Angy Alvarado Rodriguez, Marcela Han, Wendy Fajardo Zabala, Cristian Peña, Tatiana Romerol,, Colombia.

Mención: Mención de Honor a la serie de reportajes "Recusas da FAB impedem transplante de 153 órgãos", de Vinicius Carneiro Sassine,, Brasil.

Premio: "Zika outbreak in Rio", de Felipe Dana, Associated Press, Brasil.

Mención: Mención de Honor a "29 días en la Victoria", de Jorge Manuel Cruz Díaz, República Dominicana.

Premio: "Expandiendo el Canal de Panamá", de Ernesto Jaén,, Panamá.

Mención: Mención de Honor a "Teleférico Santiago", de Roberto Ortega, Juan Pablo Bravo, Manuel Valencia, René Olivares,, Chile.

Premio: "Nisman", de Héctor Gambini, diario, Argentina.

Mención: Mención de Honor a "Escribo por Cuba", de Miguel Molina Díaz,, Ecuador.

Premio: Clima em transformação, de Giovana Girardi, Marco Carvalho, Marcos Muller, William Mariotto, Carlos Marin, Renan Kikuche, Vinicius Sueiro, Caroline Rozendo, Tiago Henrique,, Brasil.

Mención: Mención de Honor a "Cali: 15 años de violencia", de Hugo Mario Cárdenas López, Ana María Saavedra, Lina Alejandra Uribe, Ossiel Villada, Germán González Barco, Bernardo Peña, Álvaro Pío Fernández, Carlos Hernán Castillo y Jose Jair Reyes, de, Colombia.

Premio: The Panama Papers. Politicians, Criminals and the Rogue Industry that hides their cash, International Consortium of Investigative Journalists, Estados Unidos.

Mención: Mención de Honor a "Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina", de Raúl Olmos, Valeria Durán, Ewald Sharfenberg, Cristian Ascencio, Camila Molina, Laila Abu Shihab, Carlos Eduardo Huertas, de(México),(Antofagasta, Chile),(Brasil), Armando Info (Venezuela) y

Premio: "La carretera que corta el corazón de la Amazonía", de Fabiola Torres López, David Hidalgo Vega, Audrey Cordova, Ricardo León, Ojo Público ( ojo-publico.com ), Perú.

Mención: Mención de Honor a "À espera de Francisco (A peleja da água)", de Arlen Medina Néri, Ana Naddaf, Erick Guimarães, Fátima Sudário, Érico Firmo, Cláudio Ribeiro, Michel Victor Queiroz, Juliana Matos Brito, Gil Dicelli, Iana Soares, Luciana Pimenta, Pedro Turano, Maryllene Freitas, Sílvia Bessa, Thadeu Braga, Émerson Maranhão, Fábio Lima, Renato Ferreira, Farias Júnior, Maisa Vasconcelos, José Maria Rodrigues, Robson Pires, Glenna Cherice, Chico Driessen, Natércia Melo, Jornal O Povo, Brasil.

Premio: "La WWE de los hermanos Urzúa", de Juan Manuel Ojeda Güemes, Kilómetro Cero, Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Mención: Primera Mención de Honor a "Al Tun Tun de Sexy Betancourt", de Mateo Uribe Sáenz,, Colombia.

Segunda Mención de Honor a "Los olvidados de La Concepción", de Andrea Carolina Torres López,, Programa de Comunicación Social, Universidad del Norte, Colombia.