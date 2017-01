Adolfo Machado quiere llegar lejos con el Dynamo; aportará su liderazgo

El defensa panameño Adolfo Machado fue presentado oficialmente, junto a otros cuatro jugadores, como los nuevos refuerzos del Houston Dynamo, de cara a la próxima temporada de la MLS, que representa un nuevo reto para el istmeño.

Las instalaciones del Houston Sports Park fueron el escenario de la actividad, a la que asistieron representantes de los medios y la afición del equipo naranja.

Para Machado, vivir estas primeras experiencias con el equipo, el estadio y la gente, es algo que lo motiva para hacer cosas grandes.

“Me motivó venir y afrontar un nuevo reto, llegar a un equipo que tiene esa sed, hambre de volver a estar peleando por un título y también mi familia”, afirmó Machado.

En una transmisión en vivo por las redes sociales, el central panameño fue consultado sobre el tipo de jugador que es, resaltando que es jugador que da todo en la cancha, con personalidad en la zona defensiva. “Venimos a trabajar con todo para tener el marco menos goleado”.

Machado viene de jugar con el Deportivo Saprissa de Costa Rica, con el que logró cuatro títulos en tres años y fue su capitán.

“Llegué a Costa Rica, dejé huellas y me gané una afición tan exigente como la del Deportivo Saprissa, que no fue fácil. Pero creo que es una oportunidad, que Dios me ha dado de venir a una liga tan exigente y competitiva como la MLS (Major League Soccer)”, afirmó Machado, quien confesó que estaba esperando esta oportunidad, algo que comentaba con sus compañeros en la selección nacional y que juegan en Estados Unidos.

La experiencia de Machado en el equipo será clave en los planes de Dynamo porque el técnico Wilmer Cabrera también busca que el panameño sea una figura importante en el camerino.

“Lo hablé con el profesor Wilmner, cuando tuvimos contacto en Costa Rica. Me hablaba de manejo en el camerino, de mi rol en el Deportivo Saprissa y que podría aportar como líder en el camerino de Houston y le dije que no había ningún problema”.

ELIMINATORIA

Sobre la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018 y el buen momento que vive el equipo canalero, Machado resaltó que hay mucha alegría en el pueblo panameño por esta actuación.

“También se debe al cuerpo técnico que nos ha cambiado la mentalidad para sobresalir”.