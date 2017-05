Durán y Leonard ven una pelea muy pareja entre Canelo Álvarez y Golovkin

Cuando se anuncian grandes combates de boxeo, quienes han tenido la experiencia de estar en el cuadrilátero, sobre todo entre la élite, son los más buscados para dar un pronóstico.

El próximo 16 de septiembre, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady GGG Golovkin se enfrentarán en una de las peleas más esperadas de los últimos años.

El legendario púgil panameño Roberto Mano de Piedra Durán, quien vaticinó el triunfo de Canelo Álvarez sobre Julio César Chávez Jr., le da una leve opción al azteca para llevarse la victoria.

Durán, en una entrevista en YouTube al programa Ratsports, que se transmite por la emisora radial La Exitosa, afirmó que la pelea va a estar buena y dura.

“Cualquiera de los dos que esté en condiciones va a ganar, pero me voy a inclinar un poquito a Canelo, porque en la última pelea que hizo el Triple G (Golovkin) lo pusieron mal”, afirmó Durán.

“Ahora no sé... para mí el Triple G (GGG) no aguanta mucho, pero vamos a ver, porque va al terreno que le gusta al Canelo. Lo que no sabemos es si Canelo aguanta golpes”, afirmó Durán, quien reiteró que se inclina por el mexicano para ganar.

Otro que también fue consultado sobre este combate, que todavía no tiene sede ni ciudad en Estados Unidos, fue el excampeón mundial Sugar Ray Leonard, quien en su momento enfrentó tres veces al panameño Durán, cuando ambos estaban entre los mejores.

Leonard fue entrevistado por ESPN Deportes sobre este combate entre Álvarez-Golovkin y no se atrevió a dar un ganador, porque da las mismas posibilidades de triunfo a cada uno, 50% y 50%.

Argumentó en su exposición que va a ganar quien logre imponer su plan de pelea y que el aspecto mental será decisivo, hasta por encima del físico.

"Que nadie apueste su casa. A ninguno de los dos, porque es un combate impredecible. Ambos contendientes necesitan ser muy inteligentes, deben cubrirse muy bien la quijada, mantener su guardia alta”, precisó Leonard a ESPN Deportes.

Canelo Álvarez superó el pasado 6 de mayo a Chavez Jr. por decisión unánime, en un combate que fue muy criticado por la falta de agresividad del segundo.

Álvarez, de 26 años de edad, tiene marca de 49-1-1, con 34 nocauts. Su única derrota fue ante Floyd Mayweather. Por su lado, Golovkin, de 35 años de edad, está invicto en 37 peleas y registra 33 triunfos por la vía rápida.

Otro que da un 50-50 de posibilidades para cada púgil es Alfredo Perro Angulo, quien perdió ante Canelo Álvarez en 2014 y en su momento tuvo de sparring a Golovkin.

“Va a ser una pelea muy interesante, sabiendo que Canelo soporta golpes. Vamos a ver si aguanta la pegada de Golovkin. Y vamos a ver si GGG es inteligente para sobrellevar la pelea ante Canelo Álvarez. Doy un 50-50. Me gusta un poquito más Canelo por la experiencia y ha enfrentado buenos rivales en las últimas peleas”, destacó Angulo a la web aleetboxing.com.

En este combate estarán en juego los títulos del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.