El panameño Aníbal Godoy exhibe su talento y serenidad en triunfo del San José

El volante panameño Aníbal Godoy volvió a ser decisivo para el San José Earthquakes al marcar el tanto que le dio la victoria sobre el Vancouver Whitecaps por 3-2, en la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS).

El onceno del San José perdía 2-0, cuando reaccionó y tras lograr el empate, llegó el panameño Godoy al minuto 79 para sacar un efectivo remate y así lograr la victoria.

“Cuando recibí el balón, me di vuelta para disparar. No miré el arco o la posición del portero. Sólo quería hacer el disparo, y estaba feliz de que entrara”, afirmó el panameño Godoy al término del partido, según un reporte de la MLS.

Hace un semana, el mediocampista de la selección canalera también marcó el tanto del triunfo (1-0) para el Earthquakes, en esa ocasión ante el Montreal Impact.

El talento y serenidad que muestra el panameño en el fútbol estadounidense fue destacado por uno de sus compañeros y seleccionado de Estados Unidos, Chris Wondolowski, quien resaltó las virtudes del istmeño.

“Ojalá pudiera decir que me sorprende, o incluso me deja en shock, pero lo veo todos los días. Él es un jugador de gran talento y tiene una gran serenidad delante de la meta. A algunas personas les gusta apresurar las cosas, pero se mantiene con calma y termina bien”, destacó Wondolowski.

Según el reporte de la MLS, es la primera vez que Godoy, de 27 años de edad, marca en partidos consecutivos.

Godoy, quien llegó a la MLS en 2015, es una de las figuras el medio campo de la selección de Panamá, que a finales de mes jugará dos partidos cruciales en las eliminatorias para el Mundial de 2018; primer enfrenta a Trinidad y Tobago (24 de marzo) y después ante Estados Unidos (28 de marzo).

"Si su forma de juego y gol explotan como aquí, le servirá a Panamá en el primer juego (Trinidad y Tobago)", afirmó el técnico del San José Dominic Kinnear, quien –según el reporte y en forma de broma– comentó que no estará tan seguro que lo haga en el segundo partido, que será ante Estados Unidos.

OH. MY. GODOY.@a_godoy03 with an absolute 💣 to take the lead after being down 2-0! #ForwardAsOne | #SJvVANhttps://t.co/jPUswbVUCV