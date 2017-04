Johan Camargo es llamado por los Bravos a las Grandes Ligas

Siguen las buenas noticias para el béisbol panameño en las Grandes Ligas, luego que este martes los Bravos de Atlanta informaron que ascendieron de la categoría Triple A al jugador de cuadro panameño Johan Camargo.

Una vez que Camargo (de 23 años) vea acción con los Bravos, se convertirá en el panameño número 57 que pisa un terreno de las mayores.

Al inicio de la temporada 2017, el también jugador de cuadro Allen Córdoba quedó en la nómina de los Padres de San Diego y debutó el pasado 3 de abril.

Camargo estuvo en los campos de entrenamientos de los Bravos y fue enviado a las menores para jugar en el arranque de campaña con el Gwinnett Braves de la Liga Internacional. En ese nivel bateó para .300, con un cuadrangular y cuatro remolcadas.

