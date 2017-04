Judge batea jonrón y Yankees vencen a Rays

Aaron Judge bateó un jonrón y remolcó tres carreras, Jordan Montgomery enderezó el rumbo después de un comienzo titubeante en el montículo y los Yankees de Nueva York derrotaron este miércoles por 8-4 a los Rays de Tampa Bay.

Después de permitir un cuadrangular de dos carreras a Rickie Weeks en el primer episodio, Montgomery trabajó un total de 4.2 entradas y ponchó a siete.

Weeks y el jugador de los Yankees, Brett Gardner, abandonaron el partido tras chocar en primera base en el sexto inning.

El dominicano Jumbo Díaz (0-1) cargó con el revés en labor de relevo, y el Bryan Mitchell (1-0) se apuntó el triunfo, también en relevo.

El cubano Aroldis Chapman sacó dos outs para sumar su primer rescate del año.

