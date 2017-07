Kevin Durant pacta nuevo acuerdo de dos años con Warriors

A punto de cumplir el primer aniversario de anunciar su decisión de fichar con los Warriors, Kevin Durant aceptó un importante recorte de salario para que Golden State pueda seguir buscando más campeonatos.

Durant quiere ser parte de una dinastía junto a Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, llegó a un acuerdo el lunes por un contrato de 53 millones de dólares por los próximos dos años.

Una persona con conocimiento directo de la negociación confirmó los detalles a The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el contrato no se hará oficial hasta que la moratoria entre temporadas de la NBA termine el próximo jueves.

El contrato estipula el pago de 25 millones de dólares en el primer año, con una opción del jugador para la segunda temporada. Como lo planificó desde el principio, para darle flexibilidad financiera a los Warriors, Durant esperó que el gerente general de Golden State, Bob Myers, cerrara los acuerdos con otros agentes libres: Curry, con un monto récord de 201 millones de dólares por cinco años; Andre Iguodala, 48 millones garantizados por tres años; Shaun Livingston con 24 millones por tres años; y David West con la cifra mínima para un veterano de 2.3 millones de dólares por un año.

Durant había declinado este jueves renunciar a la opción de 27.7 millones del segundo año de su previo acuerdo con los Warriors y convertirse en agente libre.

Era algo esperado en procura de mantener intacto el núcleo del equipo que acaba de conquistar su segundo campeonato en tres años. Cuando culminó la temporada Durant dejó claro que no iba a irse. Se proyectaba que el astro de 28 años iba a recibir un aumento del 20% de salario con respecto a los 26.5 millones de dólares que devengó la pasada temporada, lo que habría quedado en 31.8 millones.

Durant se perdió 19 partidos por una lesión en la rodilla izquierda, pero regresó en la recta final de la temporada regular y acabó consagrándose como el Jugador Más Valioso de la serie final ante los Cavaliers de Cleveland.

Hace un año, el 4 de julio, Durant anunció su decisión de dejar el Thunder de Oklahoma City. Se inclinó por Golden State, luego que Curry, Green, Iguodala y Thompson viajaron a las playas de los Hamptons, en Nueva York, para convencerlo.