Novak Djokovic renuncia a jugar el Masters 1000 de Miami

El serbio Novak Djokovic no defenderá el título del Masters 1000 de Miami que ganó el año pasado, ya que este domingo anunció que –por lesión– renuncia a jugar la edición 2017 del torneo, que se inicia la semana próxima.

"Pido perdón a mis seguidores y a la gente que compró entradas para verme jugar en vivo. Lamentablemente estoy lesionado y no podré jugar el torneo", dijo el serbio, segundo del ranking mundial, en Twitter.

Djokovic se une de esta manera al líder del escalafón masculino, el británico Andy Murray, que el sábado y también por lesión se declaró baja del Masters 1000 de Miami.

I apologize to my fans and ppl who purchased tickets to watch me play live at @MiamiOpen. Sadly, I'm injured and won't be able to compete.