Video: Venus Williams, entre lágrimas en Wimbledon por accidente de auto

La tenista estadounidense Venus Williams lloró este lunes en su conferencia de prensa en el torneo de Wimbledon cuando se le preguntó por el accidente de auto en que murió un hombre de 78 años y en el que estuvo implicada.

"No hay palabras para describir lo destrozada que estoy... Me deja sin voz...", explicó la cinco veces ganadora de Wimbledon antes de empezar a sollozar, tras la victoria en su debut ante la belga Elise Mertens (7-6 (9/7), 6-4).

La mayor de las hermanas Williams, de 37 años, tuvo que salir de la sala a recomponerse, y cuando volvió solo respondió a preguntas sobre tenis.

La ex número uno mundial, actualmente undécima en la clasificación de la WTA, fue declarada responsable el jueves por la policía de Palm Beach Gardens (Florida) de un accidente de tránsito que provocó la muerte de un hombre de 78 años.

Según el informe policial, Williams redujo la velocidad en medio de una intersección y provocó una colisión con otro auto, cuya conductora resultó herida y su acompañante murió.

Venus Williams was asked about events outside of #wimbledon today in her post-match press conference pic.twitter.com/ewnDywOmRy