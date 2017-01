Airbnb alcanzaría rentabilidad y podría dar ganancias este año

A finales del año pasado, mientras muchas empresas de tecnología luchaban por mantenerse a flote, Airbnb Inc. alcanzó sin ruido un hito que pocas de las compañías de su sector han logrado: la rentabilidad.

Airbnb pasó a ser rentable por primera vez durante el segundo semestre de 2016, según personas cercanas a la compañía.

La empresa de alquiler de casas y apartamentos prevé que mantendrá la rentabilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones también durante 2017, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por estar hablando de las ganancias de una empresa no cotizada.

Alcanzar la rentabilidad sitúa a Airbnb en una posición muy diferente de la de otra upstart comparable, Uber Technologies Inc.

La empresa no tiene gastos relacionados con el mantenimiento y la limpieza de las propiedades.

La compañía de traslados compartidos perdió unos $3 mil millones el año pasado, según una fuente familiarizada con el tema; las causas fueron las bajas tarifas que mantuvo para competir con rivales como Lyft Inc. en Estados Unidos y los esfuerzos que hizo para ganar participación de mercado en China, un país que finalmente abandonó a mediados del año al vender su negocio al rival local Didi Chuxing.

Las historias entrelazadas de Uber y Airbnb, las dos startups de tecnología más valiosas de Estados Unidos, son el tema de una publicación de Bloomberg Businessweek, extraída del próximo libro titulado “The Upstarts: How Uber, Airbnb, and the Killer Companies of the New Silicon Valley Are Changing the World” (Las upstarts: como Uber, Airbnb y las pequeñas compañías del nuevo Silicon Valley están cambiando el mundo”).

Airbnb ha disfrutado de un terreno considerablemente menos concurrido que Uber.

Se queda con una comisión de entre el 6% y el 12% de las tarifas de los huéspedes, y cobra además una pequeña comisión a los anfitriones.

La empresa no tiene gastos relacionados con el mantenimiento y la limpieza de las propiedades.

En noviembre, lanzó un nuevo conjunto de servicios que buscan conectar a los viajeros con personas del lugar que ofrecen experiencias turísticas, como excursiones para recoger setas y visitas guiadas a estudios de arte en distintos barrios.

Los ingresos de Airbnb aumentaron más de un 80% durante 2016, dijo una de las personas cercanas a la compañía, incluso aunque ciudades como San Francisco y Nueva York aprobaron leyes que impondrán límites al número de noches que los anfitriones pueden ofrecer.

La compañía aún conserva gran parte de los $3 mil 100 millones de los fondos que captó y está buscando inversiones y adquisiciones, dijo la persona.

Recientemente, invirtió en la startup de reservas Resy.

Ahora está en conversaciones para gastar unos $50 millones de efectivo y acciones para comprar la startup de pagos Tilt, que ha diseñado una aplicación para smartphones que permite a varias personas dividir las facturas, dijeron personas familiarizadas con las negociaciones.

Mientras desarrolla nuevos servicios, como una herramienta de reserva de vuelos, el máximo responsable de Airbnb, Brian Chesky, ha realizado cambios en su equipo de gestión.

Su cofundador Nathan Blecharczyk, que desarrolló el código del sitio web original de la startup, pasó recientemente a ser el responsable de la estrategia, dijo un portavoz.

En este puesto, evaluará posibles inversiones y adquisiciones, entre otras cosas. La compañía aún no ha nombrado al reemplazo de Blecharczyk como director de tecnología.