Avianca decide establecer alianza con United Airlines

La empresa aérea colombiana Avianca anunció este martes 31 de enero que decidió avanzar en la alianza “estratégica-comercial de largo plazo” con la estadounidense United Airlines.

Sin embargo, advirtió en un comunicado difundido este martes, a través de su página web, de que los términos están pendientes “de ser negociados”.

Copa Airlines y Delta Air Lines, Inc. eran las otras dos aerolíneas que estaban interesadas en establecer este tipo de alianza. No obstante, no se concretó el acuerdo con ellas.

La agencia de noticias económicas Bloomberg publicó este martes 31 de enero que las acciones de Avianca Holdings, S.A. habían caído 20% desde el mes de diciembre.

De acuerdo con Avianca, la alianza podrá generar “oportunidades de crecimiento, sinergias y economías de escala para las dos compañías”.

Avianca y United Airlines pertenecen a Star Alliance, una alianza global que permite prestar servicio en 192 países a través de 28 aerolíneas afiliadas, a la cual también está adscrita Copa.

El 31 de enero, en la junta directiva de Avianca Holdings, S.A. el grupo Synergy Aerospace Corp., su accionista mayoritario, manifestó su intención de capitalizar la compañía aérea en un monto de hasta 200 millones de dólares.

“La mejora consistente en las métricas operacionales publicadas recientemente, aunada a la potencial alianza estratégica-comercial con United y la propuesta de capitalización de Synergy solidificarán la estrategia de fortalecimiento en ejecución por la administración para los años venideros”, dijo Hernán Rincón, presidente de la compañía en el comunicado que anunciaba la alianza.