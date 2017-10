Cámara de Comercio, preocupada por la caída de Panamá en el ‘ranking’ de competitividad

La caída de ocho puntos de Panamá en el ranking de competitividad que presenta todos los años el Foro Económico Mundial preocupa a los miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

+ info Panamá cae ocho posiciones en Índice de Competitividad Global

Así lo reveló este domingo en un comunicado, en el que también recalcó que esa caída se basa en un estudio que mide 12 pilares, que incluyen la calidad de las instituciones públicas, infraestructura, salud y educación de la población.

“De esas grandes variables, las que más lastran a Panamá son la educación superior y capacitación, la salud y educación primaria, así como la eficiencia laboral”, recordó la Cámara de Comercio.

Para los integrantes del gremio empresarial, “lo más alarmante” es que el análisis de los lastres del país “contrasta con la opinión de la ciudadanía que en las encuestas refleja que la educación no se ubica ni entre los primeros cinco temas de mayor preocupación”.

“Es ampliamente conocido que, en la actualidad, no solo la calidad de la educación pública no ha sido atendida, sino que la educación particular está atravesando una crisis sin precedentes que agrava el problema para el país”, recalcó la Cámara de Comercio.

Agregó que este es el momento de cambiar el modelo de gestión de educación e implantar la medición y evaluaciones de los docentes y los planteles que sustenten las compensaciones salariales. Además se requiere implementar un programa de capacitación permanentemente de educadores y administrativos.

El pasado 27 de septiembre se conoció que Panamá sigue entre las 50 economías más competitivas del mundo, pero perdió ocho posiciones respecto a 2016 en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Los ejecutivos panameños encuestados por el Foro Económico Mundial dijeron que la burocracia, la corrupción y la inadecuada preparación de los trabajadores son tres de los principales obstáculos para hacer negocios en este país.