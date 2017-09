Hospitalizan a Lady Gaga un día antes de su concierto en 'Rock in Rio'

El Rock in Rio se queda sin su principal atracción. La diva estadounidense Lady Gaga anunció este jueves 14 de septiembre que no podrá abrir el festival el viernes ya que está hospitalizada por "dolores intensos" derivados de su fibromialgia, una noticia que conmocionó a sus fans.

"Brasil, estoy devastada por no estar suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría lo que fuera por ustedes, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora mismo", escribió en Twitter la cantante, que ya había cancelado un concierto en Montreal el pasado 4 de septiembre.

Gaga, de 31 años, reveló el martes que sufre esta enfermedad crónica y ya había anunciado que se tomará una pausa por tiempo indefinido cuando termine su gira mundial Joanne en diciembre.

"Fui al hospital. No es un simple dolor de cadera o cansancio normal del camino. Estoy con dolores intensos, pero en buenas manos", añadió la artista, que compartió fotografías donde parece que está tumbada en una cama de hospital con una vía en su brazo.

La diva también mostró un tatuaje en su cuello con la palabra "Rio", hecho por niños de las favelas, y recordó que la ciudad tiene un "lugar especial" en su corazón y que volverá "pronto" a ella.

La organización del mayor festival del mundo se disculpó por los inconvenientes de esta cancelación de última hora y anunció que en su lugar tocará la banda Maroon 5, que mantendrá también su show del sábado.

La noticia fue un balde de agua fría para las decenas de fans llegados de todas partes de Brasil que ya la esperaban en las puertas de un famoso hotel de Ipanema.

Dos años después de su última edición en Brasil, el Rock in Rio vuelve a su casa y lo hace en un nuevo lugar, el Parque Olímpico -a 40 km del centro de la ciudad- que estuvo prácticamente abandonado desde los Juegos de 2016.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough 2 come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now.